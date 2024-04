Suzano é contemplada com subsídio para 120 novas moradias

Suzano foi contemplada com subsídio para 120 novas moradias. Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (26/04) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, o prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a confirmação do governador Tarcísio de Freitas do subsídio para 120 novas unidades habitacionais na cidade de Suzano, por meio do programa “Casa Paulista”, por meio de Carta de Crédito Imobiliário (CCI).

A modalidade atende aos que estão no perfil do programa, sendo famílias com renda de até três salários mínimos em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos da Caixa Econômica Federal. O valor do benefício varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel. O restante do valor do imóvel deve ser financiado junto à Caixa.

Para a escolha de Suzano como uma das beneficiadas, o Poder Executivo estadual cruzou dados de Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH), número de domicílios em áreas de risco e índice de necessidade de investimentos, que considera recursos disponíveis em cada área para enfrentar desafios relativos à habitação e ao desenvolvimento urbano. Com esses indicadores, executando uma análise técnica, houve uma distribuição proporcional para o atendimento dos pleitos das prefeituras e do cadastro de construtoras e incorporadoras que terão subsídios do “Casa Paulista”.

No total, houve o credenciamento de 13.312 unidades na modalidade, em 61 municípios. Além das entregas pelo CCI, Tarcísio também anunciou 22.954 pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em 176 municípios; 6.135 unidades pela nova Parceria Público-Privada (PPP) de Requalificação da Área Central da Capital; e 1.355 para idosos pelo programa “Vida Longa’, em 49 cidades, totalizando 43.756 novas moradias que atenderão famílias de 231 municípios paulistas, com um investimento previsto de R$ 5,26 bilhões.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, parabenizou o governador e sua equipe pelo trabalho realizado. “É um dia histórico para o nosso estado. Estão sendo anunciadas 43.756 habitações populares para famílias que precisam e temos orgulho, como agentes públicos, de estar fazendo a diferença em uma área importantíssima que é a Habitação. Sabemos que há um déficit habitacional, mas com esse caminho que o governo está percorrendo, com certeza vamos reduzir esses números”, discursou o chefe do Poder Legislativo estadual.

Para as 120 moradias anunciadas a Suzano, bem como para as demais deste programa, os próximos passos serão dados pelas construtoras responsáveis, que terão nove meses para utilizar os cheques. O governador afirmou que, com a entrega, vai conseguir reduzir o déficit habitacional no Estado. “Depois de muito tempo, o déficit habitacional vai baixar. Vamos mexer com o mercado de trabalho e quantos carpinteiros, pintores, mestres de obras e engenheiros vão trabalhar e levar o sustento para casa a partir destas construções? Muitos. E o CCI é para aquela família que não teria condições de pagar um valor muito alto, que recebe de um a três salários mínimos. Vamos utilizar o que tiver disponível para mobilizar a habitação e usando e esse elenco de opções vamos diminuir muito o déficit habitacional”, discursou Tarcísio de Freitas.

O prefeito, por sua vez, agradeceu ao governador e autoridades envolvidas no anúncio e lembrou que o projeto vai ajudar a realizar o sonho de 120 famílias suzanenses de terem a casa própria. “É um projeto flexível que permitirá que as pessoas consigam, com a carta de crédito, ter a tão sonhada casa própria. Em nome do governador Tarcísio e do presidente da Alesp, o deputado André do Prado, agradeço a atenção a Suzano para mais esta conquista. Reforço também meus agradecimentos ao secretário e ao subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco e José Police Neto, e destaco nosso compromisso com a pauta da habitação por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, liderada pelo Elvis Vieira e contando com a direção do Miguel Reis. Por fim, agradeço ainda a presença do Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, e do secretário especial de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos neste encontro importantíssimo para tantas cidades paulistas”, declarou o chefe do Poder Executivo suzanense.