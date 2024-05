Suzano é premiada por 'Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel'

A Prefeitura de Suzano foi premiada pela adoção de práticas inovadoras para o aprimoramento da gestão pública durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes realizado nesta quarta-feira (15/04) no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, localizado no bairro Residencial Estoril em Taubaté. A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, recebeu em nome do chefe do Poder Executivo suzanense, Rodrigo Ashiuchi, o título de “Prefeito Inovador 2024”, por conduzir a implementação do “Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel”, iniciativa que foi reconhecida como modelo de inovação e modernização.

Durante o evento, gestores de 50 prefeituras participaram da iniciativa, que promove a troca de experiências entre os avanços tecnológicos nas administrações municipais a partir da transformação digital proporcionada nos serviços públicos. A atividade é realizada pela Rede Cidade Digital (RCD), uma associação de fomento ao surgimento de localidades conectadas e eficientes, que desenvolve atividades gratuitas para prefeitos, gestores e vereadores pelo Brasil como forma de levar conhecimentos relacionados às tecnologias da informação e Comunicação, que são aplicadas aos pequenos e médios municípios.

Suzano colhe frutos de um trabalho que é executado desde 2018, quando foi lançado o Governo Digital. Desde então, a pasta da Administração já registrou 135.402 solicitações digitais por cidadãos, que evitaram o consumo de 10,5 toneladas de papel. No período, também foram criados 434.556 documentos digitais pelos servidores públicos, que evitaram o consumo de outras 35,2 toneladas de papel.

Iniciativa

Lançado em 2021, em parceria com uma empresa especializada em sistemas integrados para a gestão pública e governos inteligentes, o “Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel” tem o objetivo de utilizar a tecnologia a favor da desburocratização, atuando na comunicação interna, no atendimento digital e nos processos administrativos, para garantir a automatização de processos, a otimização de recursos e a certificação digital do município.

A partir da avaliação sistêmica, do mapeamento de processos e fluxos, e da implantação do protocolo digital na prefeitura, houve modernização do atendimento ao suzanense com o Portal do Cidadão, disponível no site suzano.sp.gov.br. Para acompanhamento dessas inovações, a prefeitura realizou outras parcerias ao longo deste período, com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) e com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que promoveram a capacitação de 185 servidores em 2022 e 160 em 2023.

A secretária apontou a premiação como um atestado de qualidade da gestão em relação às práticas inovadoras relacionadas aos processos internos e à prestação de serviços aos cidadãos. “Toda a tecnologia que vem sendo implementada faz parte de uma estratégia de regulamentação da governança digital. As novas ferramentas trazem benefícios incontáveis para a administração municipal e principalmente para o cidadão. Nossa intenção é sempre trabalhar de maneira cada vez mais assertiva, para que possamos garantir melhorias contínuas na oferta de serviços públicos e agilidade no atendimento à população”, destacou Cintia.

Por sua vez, o prefeito ressaltou que o trabalho, quando implantado seriamente, promove os frutos a longo prazo. “Estamos colhendo o resultado de algo que foi pensado lá trás, e isso reflete em nossa administração e, consequentemente, na economia de recursos públicos, na preservação do meio ambiente e na agilidade das demandas. Agradeço ao Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes por reconhecer este nosso trabalho e vamos seguir atuando para aprimorar ainda mais os serviços prestados à nossa população”, finalizou Ashiuchi.