Suzano é representada em evento do Fundo Nacional de Assistência Social

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garippo, participou na última segunda-feira (22/06) do 3º Encontro do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, no centro da capital paulista.

Acompanhado da técnica de Orçamento da pasta, Renata Nascimento, o gestor participou das discussões voltadas ao fortalecimento da gestão financeira da assistência social e ao aperfeiçoamento da aplicação dos recursos destinados ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A participação suzanense teve como objetivo atualizar os profissionais sobre as diretrizes mais recentes relacionadas ao financiamento do Suas, além de fortalecer o planejamento orçamentário da pasta. Os conhecimentos adquiridos durante o encontro contribuirão para aprimorar a gestão dos recursos públicos e qualificar os serviços e programas desenvolvidos no município em benefício das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e do FNAS, com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, o encontro reuniu representantes de municípios paulistas para debater estratégias de qualificação da gestão orçamentária e financeira, além de compartilhar experiências exitosas na execução das políticas públicas de assistência social.

A etapa encerrou o ciclo de encontros do FNAS pelo Brasil em território paulista, que também passou por São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. A programação reuniu secretários municipais, técnicos e conselheiros responsáveis pela administração dos fundos municipais de assistência social, promovendo orientações sobre a correta utilização dos recursos públicos, mecanismos de cofinanciamento e aprimoramento da gestão do Suas.

Durante o evento, também foram apresentados os avanços promovidos pelo governo do Estado de São Paulo na área da assistência social, incluindo a ampliação do cofinanciamento, a modernização da gestão financeira por meio de novas ferramentas de monitoramento, o aumento dos recursos destinados aos benefícios eventuais e a expansão de programas voltados ao combate à pobreza, à segurança alimentar, ao atendimento da população idosa e à proteção das mulheres em situação de violência.

Para Garippo, a participação representa mais uma oportunidade de aprimorar a atuação da secretaria e fortalecer o atendimento oferecido à população. “Representar Suzano em um encontro promovido pelo Fundo Nacional de Assistência Social é motivo de satisfação e, principalmente, de responsabilidade. Esses espaços permitem a troca de experiências, a atualização sobre as diretrizes nacionais e o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados às famílias que mais necessitam da assistência social”, afirmou o secretário.