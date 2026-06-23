Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 23 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano é representada em evento do Fundo Nacional de Assistência Social

Geraldo Garippo participou de discussões sobre o fortalecimento da gestão financeira e a aplicação dos recursos para o Suas

23 junho 2026 - 16h28Por De Suzano
Geraldo Garippo participou de discussões sobre o fortalecimento da gestão financeira e a aplicação dos recursos para o SuasGeraldo Garippo participou de discussões sobre o fortalecimento da gestão financeira e a aplicação dos recursos para o Suas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garippo, participou na última segunda-feira (22/06) do 3º Encontro do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, no centro da capital paulista.

Acompanhado da técnica de Orçamento da pasta, Renata Nascimento, o gestor participou das discussões voltadas ao fortalecimento da gestão financeira da assistência social e ao aperfeiçoamento da aplicação dos recursos destinados ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A participação suzanense teve como objetivo atualizar os profissionais sobre as diretrizes mais recentes relacionadas ao financiamento do Suas, além de fortalecer o planejamento orçamentário da pasta. Os conhecimentos adquiridos durante o encontro contribuirão para aprimorar a gestão dos recursos públicos e qualificar os serviços e programas desenvolvidos no município em benefício das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e do FNAS, com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, o encontro reuniu representantes de municípios paulistas para debater estratégias de qualificação da gestão orçamentária e financeira, além de compartilhar experiências exitosas na execução das políticas públicas de assistência social.

A etapa encerrou o ciclo de encontros do FNAS pelo Brasil em território paulista, que também passou por São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. A programação reuniu secretários municipais, técnicos e conselheiros responsáveis pela administração dos fundos municipais de assistência social, promovendo orientações sobre a correta utilização dos recursos públicos, mecanismos de cofinanciamento e aprimoramento da gestão do Suas.

Durante o evento, também foram apresentados os avanços promovidos pelo governo do Estado de São Paulo na área da assistência social, incluindo a ampliação do cofinanciamento, a modernização da gestão financeira por meio de novas ferramentas de monitoramento, o aumento dos recursos destinados aos benefícios eventuais e a expansão de programas voltados ao combate à pobreza, à segurança alimentar, ao atendimento da população idosa e à proteção das mulheres em situação de violência.

Para Garippo, a participação representa mais uma oportunidade de aprimorar a atuação da secretaria e fortalecer o atendimento oferecido à população. “Representar Suzano em um encontro promovido pelo Fundo Nacional de Assistência Social é motivo de satisfação e, principalmente, de responsabilidade. Esses espaços permitem a troca de experiências, a atualização sobre as diretrizes nacionais e o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados às famílias que mais necessitam da assistência social”, afirmou o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito participa de solenidade de Valorização Militar do 32&ordm; Batalhão
Cidades

Prefeito participa de solenidade de Valorização Militar do 32º Batalhão

Suzano estabelece anistia para regularização de construções
Cidades

Suzano estabelece anistia para regularização de construções

Transporte prepara vias do Parque Santa Rosa para exames práticos de moto do Detran
Cidades

Transporte prepara vias do Parque Santa Rosa para exames práticos de moto do Detran

Câmara de Mogi lança a Escola do Legislativo
Educação

Câmara de Mogi lança a Escola do Legislativo

Polícia Militar de SP inscreve para 2 mil vagas de soldados; veja requisitos e etapas do concurso
Segurança Pública

Polícia Militar de SP inscreve para 2 mil vagas de soldados; veja requisitos e etapas do concurso

Saulo Souza promove Arraiá da Melhor Idade para 2 mil pessoas
Cidades

Saulo Souza promove Arraiá da Melhor Idade para 2 mil pessoas