Transporte prepara vias do Parque Santa Rosa para exames práticos de moto do Detran

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana concluiu nesta terça-feira (23/06) a preparação de um novo trecho viário no Parque Santa Rosa para receber os exames práticos de condução de motocicletas aplicados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

A mudança atende às novas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determinam que as avaliações sejam realizadas em vias públicas, com o trânsito em funcionamento, proporcionando aos candidatos uma experiência mais próxima da realidade encontrada no dia a dia.

Com a mudança, os candidatos passam a ser avaliados em um ambiente que reproduz desafios cotidianos da circulação urbana, como a aproximação de cruzamentos, o respeito à sinalização, a convivência com outros veículos e a atenção aos pedestres e ciclistas. A nova metodologia busca tornar o processo de habilitação mais completo e contribuir para a formação de motociclistas mais conscientes e aptos a conduzir com segurança.

Até então, as provas eram realizadas no Largo da Feira, na região central, em um ambiente isolado do fluxo regular de veículos. Com a atualização da legislação, tornou-se necessária a utilização de um espaço que reunisse diferentes elementos da circulação urbana, como rotatória, sinalização de parada obrigatória, faixa de pedestres, área destinada ao estacionamento e situações que simulassem o compartilhamento da via com ciclistas.

Após ser procurada pelo Detran para viabilizar um novo local para a aplicação dos exames, a Secretaria de Transporte identificou que o entroncamento das ruas dos Jasmins e dos Miosótis reunia as condições necessárias para receber a atividade. Desde então, equipes da pasta promoveram as adequações na sinalização horizontal e vertical, além dos ajustes necessários para garantir segurança aos candidatos e aos demais usuários da via.

O secretário Claudinei Galo destacou que o trabalho desenvolvido pela administração municipal representa uma parceria importante com a autarquia estadual e mostra o compromisso de Suzano com o cumprimento das normas nacionais de trânsito. “Assim que fomos procurados pelo Detran, buscamos um local que atendesse a todas as exigências estabelecidas pelo Contran para a realização dos exames práticos de motocicleta. Essa mudança representa um avanço importante porque aproxima a avaliação da realidade que o motociclista encontrará após conquistar a habilitação”, afirmou.