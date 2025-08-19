Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/08/2025
Cidades

Suzano firma convênio para criação do posto da Receita Federal no Centrus

Serviço estará disponível a partir da primeira quinzena de setembro e vai ampliar o acesso da população

19 agosto 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
(Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano formalizou na manhã desta terça-feira (19/08), no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a assinatura do convênio que garante a implantação do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal no Centro Unificado de Serviços (Centrus). O acordo foi firmado pelo prefeito Pedro Ishi, com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, além de representantes da Receita Federal e autoridades locais.

O novo serviço começa a funcionar já na primeira quinzena de setembro. Com a novidade, os cidadãos suzanenses terão acesso direto a serviços da Receita Federal em um espaço moderno e estruturado, sem a necessidade de deslocamento até Guarulhos ou São Paulo. O PAV funcionará dentro do Centrus, garantindo mais praticidade e rapidez em atendimentos como emissão de CPF, regularização de pendências, orientações tributárias e outros serviços digitais oferecidos pela instituição.

O convênio foi assinado em uma solenidade que reuniu o presidente da Câmara, Artur Takayama, que contribuiu para trazer o serviço para Suzano por meio de reuniões com a Receita; os diretores municipais Arrones Dainez Junior e Fernando Fernandes; o delegado da Receita Federal em Guarulhos, Julio Sergio Ferreira Cabrales; o delegado adjunto, Wilson Akira Muramatsu; o chefe da Agência da Receita Federal de Suzano, Edson Inoue Kenji; e o chefe substituto, Geraldino Alves dos Santos.

O secretário Mauro Vaz ressaltou a importância da iniciativa para o ambiente de negócios da cidade. “Empreendedores, profissionais liberais e cidadãos em geral terão à disposição um espaço de atendimento que antes exigia grandes deslocamentos. Essa conquista fortalece a competitividade de Suzano, estimula a regularização fiscal e contribui para a geração de emprego e renda”, afirmou.

Já para o prefeito Pedro Ishi, a implantação do PAV representa um avanço significativo para os moradores. “Estamos trazendo para mais perto da população um serviço essencial. Isso significa economia de tempo, menos deslocamentos e mais eficiência no atendimento. O Centrus já nasceu com o objetivo de facilitar a vida do cidadão, e a parceria com a Receita Federal reforça esse propósito”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

O PAV integra uma estratégia nacional da Receita Federal para ampliar a capilaridade de seus serviços por meio de parcerias com prefeituras. Em Suzano, a instalação no Centrus reforça o papel do equipamento como referência em atendimento público, concentrando serviços de diferentes áreas em um único espaço. Com a entrada em funcionamento do PAV, o Centrus passa a oferecer ainda mais serviços essenciais, consolidando-se como um polo de acesso rápido e desburocratizado para a população. A iniciativa também representa uma aproximação entre o governo federal e o município, garantindo que os cidadãos tenham mais facilidade no cumprimento de obrigações e no acesso a informações fiscais.

