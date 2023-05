Suzano ganha 1ª réplica do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia

A paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Gardênia, em Suzano, ganhou a 1ª réplica do Estado de São Paulo, do corpo Incorrupto de Santa Rita. A réplica de corpos incorruptos são aqueles que não avançam os estágios de decomposição, permanecendo inalterados sem qualquer recurso de embalsamamento e será idêntica à da cidade de Cascia na Itália.

A chegada do corpo será no dia 21, na Arena Suzano, às 10 horas. O evento também contará com uma carreata pela cidade e depois a santa missa. No dia 22, acontece a missa das 1.000 rosas celebrada por Dom Pedro Luiz às 19h30 que fará a bênção da Urna com o corpo e a instalação dentro da paróquia no Jardim Gardênia.

Para comprar a urna, foi investido aproximadamente R$ 55 mil por meio das doações dos padrinhos de Cássia, fiéis da cidade, de outros estados e também de outros países como Argentina e Portugal.

O pároco, Luiz Hidalgo disse que essa conquista tornará a paróquia um ponto turístico religioso da cidade. “Será uma réplica idêntica à que se encontra na cidade de Cascia na Itália. Tudo graças às doações dos padrinhos.As pessoas que fizeram as doações terão o nome escrito na parte de trás da urna como lembrança e agradecimento pela conquista e devoção”, disse.

A paróquia também está organizando a celebração da Festa de Santa Rita que acontecerá na Arena Suzano, nos dias 20, 21 e 22. Na celebração terá missas, shows católicos, música popular e barracas de comidas e bebidas.

Segundo o pároco, a estimativa é que 10 mil pessoas passem por dia na Arena Suzano. Também foram confirmadas caravanas de várias cidades de São Paulo e também de outros estados como Minas Gerais e Paraná para participar da celebração.