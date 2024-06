Suzano inaugura Clínica da Família para ampliar oferta de especialidades na região norte

Para garantir mais oferta de especialidades em Saúde na região norte, a Prefeitura de Suzano inaugura neste sábado (08/06), às 10 horas, a Clínica da Família na avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista, prestando homenagem ao médico André Cano Garcia, que dá nome à unidade. O equipamento proporcionará aproximadamente 2,5 mil atendimentos mensais para crianças e adultos nas áreas da Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição, por meio de uma estrutura que conta com 15 consultórios.

Os serviços serão prestados conforme encaminhamento do setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e já serão iniciados na próxima segunda-feira (10/06), a partir das 7 horas. A unidade funcionará sempre nos dias úteis, até as 19 horas, para realização de consultas e exames.

O corpo de profissionais que estará à disposição da população suprirá demandas médicas das áreas de Cardiologia, Otorrinolaringologista, Oftalmologia, Reumatologia, Pediatria e Ginecologia, além de proporcionar atendimentos fonoaudiológicos, psicológicos e serviços de ultrassonografia e telemedicina.

A composição interna do equipamento será formada por consultórios para os atendimentos odontológicos, oftalmológicos, fonoaudiológicos e de telemedicina; e também contará com espaços exclusivos para a assistência das equipes de Enfermagem e Fisioterapia, incluindo ainda salas dedicadas à realização de raio-x odontológico, ultrassonografia, medicação e reunião.

A princípio, o empreendimento seria instalado no endereço onde hoje funciona a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada no bairro Jardim Revista (rua Guarani, 200).

Em meio ao processo que culminaria na finalização das obras deste equipamento no local citado, foi definido que a Clínica da Família seria redirecionada para a avenida Jaguari, no lugar da antiga Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista. A revitalização deste espaço contou com intervenções na cobertura, instalação hidráulica, instalação elétrica, atualização da entrada de energia, instalação de rede, forro, esquadrias e revestimento, além de serviços de pintura e melhorias no piso.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que o novo equipamento chega para descentralizar os serviços de especialidades no município. “Teremos um novo polo de referência para esses atendimentos, que não ficarão mais concentrados no Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa. Assim, os moradores da região norte não precisarão mais se deslocar ao centro da cidade para realizar consultas e exames”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou os avanços que têm sido proporcionados para garantir o cuidado necessário dos munícipes, especialmente no que diz respeito ao atendimento especializado. “Somente neste ano, inauguramos a Clínica da Mulher e autorizamos a licitação para as obras do novo Centro de Apoio à Criança com Deficiência. Entendemos as especificidades de cada público e a importância de garantir uma estrutura adequada para o atendimento das demandas da cidade. A Clínica da Família é mais uma conquista para Suzano”, frisou o chefe do Executivo.

O homenageado

André Cano Garcia nasceu no município de Cedral, interior do Estado de São Paulo, onde passou toda sua infância e adolescência. Na década de 1990, fixou residência em Suzano, após ser contratado pela prefeitura para exercer a função de médico dermatologista.

Mas sua trajetória profissional começou muito antes deste período, após se formar em Medicina na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em 1946, e se especializar em Dermatologia, Ortopedia, Medicina Esportiva e Saúde Pública.

Entre os anos de 1954 e 1965, foi médico na Sociedade Esportiva Palmeiras e dirigiu o Sanatório Padre Bento, em Guarulhos. Posteriormente, foi convidado a conduzir o Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, conhecido como Pirapitingui, localizado na cidade de Itu. Em 1968, foi transferido para o Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, em Mogi das Cruzes, onde também atuou como diretor.

Em 1973, fundou a Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), da qual ficou à frente da gestão por 12 anos e lecionou nos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Educação Física.

Em Suzano, foi um importante agente para viabilizar a construção de Unidades Básicas de Saúde no Boa Vista e na Casa Branca. Nos anos 1990, como servidor da administração municipal, contribuiu com os atendimentos dermatológicos na rede. No mesmo período, também foi chefe do Hospital de Biritiba Mirim até 2011.

Ele faleceu em 9 de agosto de 2012, aos 90 anos, deixando um legado de mais de seis décadas dedicadas à Saúde e ao bem-estar do próximo.