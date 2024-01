Suzano inaugura Clínica da Mulher neste sábado

A Prefeitura de Suzano inaugura neste sábado (27/01), às 9 horas, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa. O espaço de acolhimento ao público feminino está instalado no número 91 da rua Kazuo Kajiwara, ao lado do Ambulatório de Especialidades Médicas Dr. Joracy Cruz. Os atendimentos começam já na segunda-feira (29/01), das 7 às 17 horas, por meio de encaminhamento da Atenção Básica.

O espaço contará com quatro consultórios, salas de procedimentos, ultrassonografia, gerência e medicação, além de recepção, brinquedoteca, banheiros e setor administrativo. Com um investimento de R$ 235.289,14 oriundos de verbas federais, o equipamento terá inicialmente dois médicos, além de um quadro completo de colaboradores da área da Saúde e do setor administrativo e promoverá atendimentos via regulação de vagas, recebendo mulheres encaminhadas pelos postos de saúde.

A estrutura poderá comportar até 120 consultas mensais e a nova clínica também vai receber aproximadamente 50 pacientes por semana para avaliação psicossocial. Entre os serviços oferecidos na unidade estão os atendimentos a mulheres com pré-natal de alto risco, coleta de papanicolau, planejamento familiar, ultrassonografia, implantação de DIU e Implanon, realização de testes rápidos, retirada de ponto, colposcopia, dentre outros.

Além de promover um atendimento de alta qualidade, a expectativa é de, também, desafogar outros equipamentos de saúde. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a ideia da pasta é transferir o total de atendimentos prestados às gestantes no Ambulatório de Especialidades para a Clínica da Mulher. “Essa iniciativa abrirá espaço para que mais pessoas sejam atendidas no ambulatório. Este será mais um equipamento muito importante para a cidade porque será voltado ao atendimento do público 100% feminino. Estamos ansiosos e com muita vontade de ver nossas equipes atuando pela saúde da mulher nesta nova clínica”, afirmou o chefe da pasta.

Apesar da entrega do novo equipamento, as mulheres continuarão realizando consultas médicas ginecológicas de rotina nos postos de saúde e serão encaminhadas para a Clínica da Mulher em casos em que seja necessária a realização de exames complementares ou de atendimento especializado. Vale ressaltar que a coleta de papanicolau acontece todos os dias nas 24 unidades de saúde de Suzano.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde para a inauguração da Clínica da Mulher e citou outros equipamentos entregues pela pasta ao longo da gestão. “Esse é mais um local que vem para somar aos atendimentos em nosso município. Hoje temos a Clínica da Mulher, a UPA, o Hospital Regional, e tantos outros locais que acolhem a família suzanense, e muito em breve teremos o Hospital Federal, que vamos entregar neste ano. Suzano andou para frente na Saúde ao longo da nossa gestão e tenho certeza que vai continuar andando. Parabéns ao Pedro Ishi e a toda a equipe por esse incrível trabalho”, finalizou Ashiuchi.

Homenagem

O equipamento leva o nome de Claudete Oliveira dos Santos, que nasceu em 17 de março de 1950, na cidade de Tupã, interior do Estado, mas se mudou na adolescência para Mogi das Cruzes. Ela era filha do casal Guiomar Camargo de Oliveira e Duarte Alves de Oliveira, ambos falecidos, irmã de Carlos Duarte de Oliveira, falecido em 1991.

Em 1973 casou-se com Orlando Mota dos Santos, mudando-se para a cidade de Suzano e, dessa união, nasceram as filhas Alessandra Oliveira dos Santos, Juliana Oliveira dos Santos Morais e Thais Oliveira dos Santos Jarouche. Em 1996, com apenas 46 anos, ficou viúva. É avó de Alyssa e Giovana que tiveram o privilégio de conviver com ela, e de Mariah, Bernardo e Yasmin, que nasceram após o seu falecimento.

Se formou no Magistério em meados dos anos 1970, iniciando na profissão como professora de educação infantil. No ano de 2003 retornou para os estudos cursando faculdade de Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia em 2006.

Foi professora inicialmente em Mogi e, posteriormente, ingressou em Suzano. No âmbito municipal passou pela pré-escola do Sesc e pela escola Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena, se aposentou em meados de 2000 mas foi chamada a continuar como professora infantil na escola Vereador Antônio Teixeira. No âmbito estadual, a maior parte de sua carreira foi como professora de Ensino Fundamental I na escola Carlos Molteni.

Em 2002 foi convidada a integrar o primeiro grupo de Assistentes Pedagógicos de Suzano, permanecendo neste cargo por cinco anos. Em 2007 voltou a lecionar, dessa vez na escola Vereador Waldemar Calil, tornando-se diretora. Faleceu em 9 de junho de 2017, após seis anos de luta contra um câncer.