Suzano inicia trabalho de fresagem em ruas da Vila Fátima

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos deu início nesta quarta-feira (21/01) ao trabalho de fresagem em ruas da Vila Fátima, no distrito de Palmeiras. A ação marca uma nova etapa do pacote de obras de requalificação viária que vai contemplar 14 vias, com previsão de conclusão de todos os serviços e entrega das ruas totalmente pavimentadas até o primeiro semestre deste ano. O início das intervenções ocorre na rua Rinyasu Sugimura, dando sequência ao cronograma planejado pela administração municipal.

Serão contempladas com a requalificação as ruas Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Rinyasu Sugimura, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Jorge, São Marcos e São Paulo.

O pacote de obras integra um investimento superior a R$ 4,6 milhões, viabilizado com recursos federais conquistados durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e é conduzido pela Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e Renov Pavimentação e Construções Ltda. Além da aplicação da nova capa asfáltica, as intervenções incluem melhorias no sistema de drenagem, guias e sarjetas. A ideia é assegurar infraestrutura adequada para suportar o fluxo de veículos e minimizar problemas causados por chuvas.

A fresagem é uma etapa fundamental do processo de pavimentação, pois consiste na remoção da camada desgastada do asfalto, preparando o solo para receber o novo revestimento. Parte desse trabalho já havia sido executada anteriormente na rua Nossa Senhora Aparecida, em setembro passado, quando o local passou pelas primeiras intervenções estruturais. Agora, o serviço avança para as demais vias da Vila Fátima.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, a iniciativa representa um avanço importante para o bairro. “A fresagem é o primeiro passo para garantirmos um asfalto de qualidade e com maior vida útil. Estamos trabalhando para entregar ruas mais seguras, com infraestrutura completa, que realmente atendam às necessidades dos moradores da Vila Fátima”, destacou o secretário.

“Esse trabalho reflete o cuidado com as pessoas e o respeito com quem vive aqui. Nosso objetivo é entregar, até o primeiro semestre, ruas totalmente revitalizadas, com mais conforto, segurança e qualidade de vida para a população da Vila Fátima”, finalizou o secretário.