'Suzano Mais Emprego' disponibiliza mais de mil oportunidades de trabalho

Com o objetivo de ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”. No total, são 948 vagas, com mais de 40% destinadas às funções de operador de telemarketing receptivo (350) e ativo (80).

Na área de comércio e produção, estão disponíveis 80 oportunidades para vendedor externo e 20 para caixa de loja. Para participar do processo seletivo da primeira função, é necessário ter ensino fundamental completo, enquanto, para a segunda é requisitado o ensino médio concluído. Para profissionais de costura ou confecção, estão disponíveis 20 vagas para costureira de máquina de overloque, que exige a conclusão do ensino fundamental, e seis vagas para auxiliar de produção na confecção de roupas, que requerem apenas experiência na área.

Além disso, há algumas que exigem conhecimentos técnicos e operacionais específicos, como auxiliar de mecânico de autos (2), serralheiro (4), auxiliar de operador de serra circular múltipla (5) e inspetor de qualidade industrial (1).

É importante ressaltar que há uma grande variedade de oportunidades de emprego, desde aquelas que não exigem experiência prévia, até as que não solicitam escolaridade mínima, oferecendo maior acessibilidade para diferentes perfis.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site http://suzanomaisemprego.com.br e seguir as instruções fornecidas. Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, os munícipes podem comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro de Suzano, e na avenida Francisco Marengo, 2.301, nas dependências do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta, na região norte da cidade, ou entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2264.

“O projeto não só oferece uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também promove a inclusão social, permitindo que pessoas de diferentes perfis, como jovens, adultos e pessoas em transição de carreira, encontrem oportunidades e avancem em sua trajetória profissional”, destacou o secretário André Loducca.