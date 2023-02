'Suzano Mais Emprego' divulga 100 oportunidades para operador

Uma a cada três vagas divulgadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego” nesta semana são destinadas ao cargo de operador de empilhadeira. A atualização das oportunidades, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, por meio do link bit.ly/suzano-emprego, apresenta 80 vagas para ampla concorrência e outras 20 para pessoas com deficiência (PCD). No total, são 271 ofertas de trabalho para Suzano e demais cidades do Alto Tietê.

Os candidatos devem enviar o currículo, em formato de PDF ou Word, para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, ou entregá-lo presencialmente nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Os interessados nas ofertas voltadas para PCDs devem enviar o laudo médico junto com o restante da documentação exigida.

Em ambas as situações, tanto as vagas de ampla concorrência quanto às exclusivas para pessoas com deficiência para operador de empilhadeira, é exigido o ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”. O cargo ainda exige experiência mínima de seis meses na área, comprovada em carteira, e residência no município de Suzano ou nas cidades vizinhas.

A segunda função com mais vagas é para estágio em Call Center, com 50 oportunidades no total. Para concorrer, os candidatos devem estar cursando ensino médio, e residir em Suzano, Itaquaquecetuba ou Poá. O local de trabalho é a zona leste de São Paulo e o cargo não exige experiência prévia.

Na sequência, entre os cargos com mais oferta de trabalho, estão as funções de costureiro, motorista e ajudante de motorista. Para o primeiro segmento são 20 vagas destinadas e os outros dois reservam 15 oportunidades aos profissionais. Quem deseja uma vaga de costureiro, a ser exercida em Itaquaquecetuba, deve ter ensino fundamental completo, ter seis meses de experiência e residir no Alto Tietê. As vagas de ajudante de motorista e motorista são para Suzano, sendo essa última com exigência de CNH da categoria “D”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, André Loducca, reforçou que o “Suzano Mais Emprego” abre oportunidades para toda região, o que amplia as oportunidades para os candidatos. “Os suzanenses podem concorrer às diversas vagas que são oferecidas, em diversas funções, inclusive para estagiários e pessoas com deficiência. Contamos com a parceria desenvolvida com as empresas, inclusive de São Paulo, para disponibilizar inúmeras ofertas de trabalho, que garantem o primeiro emprego aos jovens a recolocação no mercado para quem já tem experiência”, sublinhou o chefe da pasta.

Mais informações sobre as vagas e o envio de documentos podem ser obtidas nas duas unidades do Centrus, localizadas na avenida Paulo Portela, 210, na área central, e na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, na região norte. Os telefones são (11) 4745-2267 e (11) 4934-5492, respectivamente.