Suzano organiza arrecadação de itens às famílias do litoral norte

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promove, a partir desta quinta-feira (23/02), um mutirão para arrecadar mantimentos gerais em prol das famílias afetadas pelas fortes chuvas no litoral norte do Estado. Aqueles que desejarem contribuir com doações de alimentos, peças de roupa em boas condições de uso, itens de higiene e limpeza e outros, podem fazê-lo em três pontos diferentes na região central.

O primeiro local para arrecadação é a sede do órgão no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - centro; sala 224, 2º andar), que estará recebendo mantimentos na quinta, sexta e segunda-feira (23, 24 e 27/02), das 9 às 16 horas. A Arena Suzano, localizada no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e o Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês), também estarão disponíveis para coleta de quinta a segunda-feira, inclusive no final de semana. O ginásio esportivo é opção aos interessados das 9 às 18 horas, enquanto o estabelecimento privado, das 10 às 22 horas.

A partir de terça-feira (28/02), a administração municipal reunirá as doações para encaminhá-las às cidades do litoral norte por meio de parceria com a empresa Suzanlog Logística, que fará o transporte dos itens, os quais serão direcionados aos órgãos sociais dos municípios atingidos que, a partir disso, poderão direcioná-los e garantir o sustento provisório das famílias.

A presidente do Fundo Social de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, explicou que o trabalho diário da entidade é realizado em prol da vida, independentemente de onde ela esteja. “Esta é uma crise que está vitimando milhares de famílias e, neste momento, queremos oferecer o maior apoio possível. Acima de tudo, buscamos amparar a quem mais precisa por meio da solidariedade do nosso povo que, como em outras vezes, prestará ajuda a estas pessoas neste momento tão dificil”, comentou.

Por sua vez, o chefe do Executivo suzanense também agradeceu o apoio dos parceiros nesta ação do bem. “Em conjunto com o Suzano Vôlei, o Suzano Shopping e a Suzanlog, estamos realizando esta ação para que possamos levar o bem às famílias das cidades atingidas pelas chuvas. Por isso, convido a todos a participarem”, disse.

Ashiuchi completou informando que o Suzano Vôlei completará a arrecadação de itens em seu próximo jogo na Superliga. “O clube de voleibol da nossa cidade tem um jogo importante às 19 horas desta segunda-feira e, assim como nas outras partidas, o ingresso será um quilo de alimento não perecível. Os mantimentos oriundos do duelo contra o São José também serão incluídos nesta iniciativa conjunta, por isso, convido a todos a contribuir e acompanhar a equipe local na Arena”, concluiu.