Suzano realiza 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano e o Conselho Municipal do Idoso (Comid) promoveram na tarde desta quinta-feira (28) a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento, realizado no salão social do Suzano Futebol Clube recebeu mais de 300 pessoas da sociedade civil e do Poder Público para tratar sobre desafios e ações voltadas à Melhor Idade.

Entre os presentes estavam o secretário Murilo Inocencio, a presidente do Comid, Adriana Monteiro, e representantes das entidades que participaram das cinco pré-conferências locais nas regiões do Boa Vista, Palmeiras, Casa Branca, Centro e Jardim Gardênia Azul.

A encontro teve como tema “Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas” e tratou de quatro eixos: “Direitos fundamentais na construção e efetivação das políticas públicas”, “Educação: assegurando direitos e emancipação humana”, “Enfrentamento da violação dos Direitos Humanos da pessoa idosa” e “Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas”, debatidos em grupos separados.

No total, foram definidas 44 propostas de políticas públicas voltadas ao município e 38 nos âmbitos superiores, que serão levadas para a Conferência Estadual do Idoso, a ser realizada em agosto deste ano, em São Paulo. Também foi definido um dos representantes do município para a próxima etapa, que poderá aumentar sua representação caso outras cidades do Alto Tietê não consigam cumprir o prazo-limite para a realização de suas conferências municipais.

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, a participação da comunidade em torno das pautas voltadas à preservação de direitos da Melhor Idade é fundamental. “Este encontro não trata da mera concessão como se fosse um favor, mas é a posse definitiva de direitos garantidos pela Constituição Federal. Temos uma obrigação de viabilizar à população o debate e a proposição de ações e políticas públicas, bem como de garantir tais mecanismos”, destacou Inocencio.

A presidente do Comid, durante a abertura do evento, reforçou o trabalho conjunto de diversos setores da comunidade: “Esta é uma jornada que começou dentro dos bairros, dentro das vivências das pessoas, de maneira participativa e próxima das reais demandas da sociedade e da necessidade de se pensar como envelhecer com dignidade e qualidade”, afirmou Adriana.