Suzano resgata 252 animais em situação de maus-tratos e abandono

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano resgatou, entre 2022 e 2023, 252 animais que estão em situação de maus-tratos e de abandono.

A média anual é de 126 pets resgatados em ações junto aos protetores e entidades.

Os principais resgates da pasta são realizados quando acionada por entidades e protetores da cidade.

Após o apoio prestado, os animais passam por cuidados e, posteriormente, são colocados à disposição em eventos de adoção responsável, inclusive em parceria com o município, por meio do projeto “Baby, me Leva”.

UM DOS CASOS

Em um dos casos, a Defesa Civil de Suzano realizou um resgate de uma cadela em um trecho da Cidade Miguel Badra, próximo à divisa com o município vizinho de Itaquaquecetuba. O animal havia sido abandonado e estava preso em um banco de areia dentro do Rio Tietê.

Na ocasião, o órgão público recebeu uma denúncia de moradores da região informando sobre uma cadela ilhada no meio do rio, provavelmente abandonada e jogada de uma ponte próxima. Com as informações necessárias, os agentes imediatamente se deslocaram até o endereço para prestar socorro. Chegando lá, a equipe encontrou o animal ainda distante da margem, em desespero. Com um bote e algumas cordas, eles montaram um sistema de resgate e a salvaram.