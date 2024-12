Suzano Skate Park chega renovado em seu sexto aniversário

O Suzano Skate Park celebra neste domingo (15/12) o seu sexto aniversário com muitos motivos para comemorar. A pista, que se tornou referência para a prática do skate na cidade e no Alto Tietê, foi se adequando às exigências dos praticantes para alcançar um alto nível de excelência e ter a identidade que remete à cultura do esporte. O espaço passou por contínuas intervenções que garantiram melhorias na parte estrutural e na pintura, a partir do diálogo entre a Prefeitura de Suzano e a Associação Suzanense de Skate.

A pista foi projetada para ser uma das maiores da América Latina, com 2,6 mil metros quadrados de área construída e 20 obstáculos verticais e horizontais, com capacidade para receber mais de 50 skatistas de forma simultânea. O novo espaço, com uma área conhecida como “bowl”, se alinhou aos padrões usados em torneios realizados em todo o mundo e está apto a sediar competições estaduais e nacionais.

Entre o fim de 2021 e o término de 2022, desde que foi reaberta no período pós-pandemia de coronavírus (Covid-19), o espaço recebeu seu primeiro processo de requalificação. Nesse intervalo, a pista recebeu novo aspecto visual e passou por uma revitalização completa com a melhoria de estruturas e a nova pintura do piso e dos murais na proximidade do Skate Park. O serviço contou com trabalhos dos membros da Associação de Skate, que utilizaram tintas fornecidas pela administração municipal em um projeto visual que remete à cultura do skate e das ruas, implementando a visão dos artistas Luan Jhony, Alan Gonçalves e Bruno Ribeiro.

No período, a pista ainda passou por reparos estruturais com o objetivo de promover maior segurança e uma melhor experiência aos visitantes, incluindo correção de rachaduras, buracos e outros pequenos desníveis causados por desgastes naturais e do uso constante, além da repintura, com um esquema de cores inspirado na arte street.

Em 2023, novas intervenções foram realizadas em algumas aberturas e pequenos desgastes que se formaram na pista e poderiam provocar acidentes. Após a correção, as equipes da prefeitura aplicaram uma seladora na pista para garantir a fixação do material, uma vez que a prática da modalidade termina por desgastar a estrutura. No final do mesmo ano, foi realizada a fase final da aplicação de um fundo cinza solicitado pelos praticantes do esporte. A ideia dos frequentadores foi realizar artes e pinturas que se identificassem com os atletas.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, prover diversão de forma segura é um dos pilares da área no parque municipal. “É inegável a qualidade do nosso Skate Park, algo que só é possível graças a muita análise e observação do local em uma base diária. Estes reparos beneficiaram os skatistas de Suzano e de todo o Alto Tietê e temos de celebrar o aniversário desse espaço, que é muito importante para o esporte na cidade”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que o Suzano Skate Park se integrou ao conjunto de estruturas que foram implementadas no Parque Municipal Max Feffer para garantir mais entretenimento à população. “Ficamos felizes em poder entregar essa pista, assim como nos orgulhamos de ter finalizado a Arena Suzano e instalado o Viveiro Municipal Tomoe Uemura. Esse complexo torna esse espaço da cidade uma grande atração para todos os munícipes e visitantes de toda a região”, declarou Ashiuchi.