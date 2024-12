Suzano soma 1,8 mil apartamentos entregues em oito anos de gestão

Ao longo dos últimos oito anos, Suzano garantiu a entrega de 1.820 unidades habitacionais no município por meio de uma grande força-tarefa para destravar empreendimentos importantes que aguardavam por liberação e destinação final às famílias que mais precisam. A conquista, alcançada durante as duas gestões do prefeito Rodrigo Ashiuchi, representa mais avanço e dignidade aos núcleos familiares contemplados.

Todo o trabalho, encabeçado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, teve início em 2017 com a atualização cadastral das famílias que se inscreveram em programas de moradia popular entre os anos de 2009 e 2016, visando reorganizar o banco de dados e, principalmente, torná-lo mais eficaz, transparente e justo. No ano seguinte, em 2018, a administração concluiu a entrega das chaves dos conjuntos populares Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, no Jardim Fernandes. Ao todo, foram 440 famílias beneficiadas com moradias construídas por meio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Já em 2019 foi a vez dos 500 apartamentos do Conjunto Residencial Bosque das Flores, no Jardim Europa. O empreendimento também era desacreditado, mas virou realidade com o esforço conjunto da administração municipal com a Caixa Econômica Federal e a Cury Construtora. Na sequência, em 2020, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano realizou a entrega do Residencial Nova América II, totalizando mais 280 unidades pelo “Minha Casa, Minha Vida”.

Em 2023, a administração entregou os 600 apartamentos no Residencial Suzano II, ainda por meio do “Minha Casa, Minha Vida”, no Jardim Europa. A entrega a esses moradores colocou fim a uma intensa luta travada pelo Poder Executivo suzanense para a finalização da obra, iniciada em 2015 e que foi paralisada com mais de 90% de conclusão por conta da saída da empresa responsável. Desde que foram contempladas com a inscrição do projeto junto ao programa federal, em 2009, as famílias do Suzano II conviviam com a incerteza sobre a entrega do condomínio.

Após a empresa deixar o projeto, o local chegou a ser invadido e um processo de reintegração de posse precisou ser realizado, em 2017. A obra foi retomada em março de 2022, com investimentos do governo federal e do governo estadual, por meio do programa “Casa Paulista”. Assim, com muito diálogo, a prefeitura conseguiu a retomada e o projeto finalmente foi concluído.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o caso do Residencial Suzano II ilustra a força-tarefa que a administração municipal exerceu pela pauta da habitação durante este período. “Não foi um trabalho fácil, sendo situações que passaram inúmeros percalços ao longo de décadas. Essa obra é um exemplo de como a nossa cidade e o nosso País precisam funcionar. Tem que ter tratativa entre os governos e, aqui, gostaria de reforçar também os nossos agradecimentos aos deputados André do Prado (estadual) e Marcio Alvino (federal), bem como aos demais parlamentares parceiros”, reforçou.

O chefe do Executivo suzanense pontuou, ainda, a importância da casa própria. “Mais do que um sonho para todas as famílias, garantimos a oportunidade de um futuro melhor. Isso porque cerca de 45% das unidades entregues beneficiaram diretamente moradores de áreas de risco, traduzindo o nosso compromisso com esses núcleos familiares, sobretudo neste período marcado também pelo enfrentamento à pandemia de Covid-19 (coronavírus). Garantir um ambiente salubre e investimentos em relação à Saúde, à Educação e ao Transporte nessas regiões foram essenciais”, finalizou Ashiuchi.