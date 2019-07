Suzano tem 14 bairros no Projeto 'Vizinhança Solidária'

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) de Palmeiras e Boa Vista estão trabalhando conjuntamente para diminuir os índices de criminalidade da região, por meio do programa 'Vizinhança Solidária' que atende bairros nos dois distritos e faz com que a população tenha contato direto com a Polícia Militar, para que eventuais ocorrências sejam resolvidas.

Em Suzano, ao menos, 14 bairros participam do projeto.

A ação comunitária conta com grupos de alerta no aplicativo 'WhatsApp' e botões de pânico nas residências (sirene), para que a onda de crimes naquelas regiões seja combatida.

O presidente do Conseg do Boa Vista, Ebert Vicente, mais conhecido como Ebert Bola, afirma que toda a ajuda da comunidade é necessária para que o programa seja realizado com eficiência. Bairros como Jardim Varan, Jardim Gardênia, Chácara Meia e uma parte do Dona Benta contam com o Vizinhança Solidária e o objetivo é expandir o projeto em mais bairros da região. "Queremos estender o projeto para outros bairros também. É importante e só funciona se a comunidade se ajuda", afirma Vicente.

Além disso, há a intenção de um maior direcionamento para a zona rural, com patrulhas intensas e policiamento efetivo.

De acordo com o presidente do Conseg de Palmeiras, Gustavo Ferreira, mais de dez bairros do distrito contam com o programa e comenta que a ação em conjunto com a Polícia Militar tem ajudado na diminuição e combate a crimes na região.