Suzano terá identificação para pessoas que tiveram AVC

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município na quinta-feira (16), entra em vigor a lei que cria o crachá de identificação e institui o uso do cordão AVC Estrela para identificação de pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Suzano. A autoria da lei é do ex-vereador Antonio Rafael Morgado. O texto da legislação explica que o crachá será expedido pelo órgão público responsável ou associação credenciada. É necessário requerimento acompanhado de relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), e ele deverá conter no mínimo as seguintes informações: nome completo; fotografia; tipo do AVC e sequelas, nome e telefone do responsável legal ou do cuidador. No verso, estará a frase: “O cordão AVC Estrela serve como um sinal para que as pessoas compreendam que precisamos de atenção especial, acompanhamento, suporte, prioridade em filas, entre outras necessidades.”

O crachá de identificação da pessoa acometida por AVC terá validade de três anos. Devem ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá ser revalidada sob o mesmo número, de modo a permitir a contagem de pessoas.

Taxa

A emissão do crachá poderá ocorrer mediante o pagamento de uma taxa pública, cujo valor será estabelecido pelo Município. O montante arrecadado será destinado às associações que confeccionam os crachás e auxiliam as pessoas que sofreram AVC.

Cordão

O cordão AVC Estrela é um instrumento auxiliar e facilitador para identificação de pessoas que tiveram AVC. Ele terá uma faixa estreita de tecido ou material equivalente, na cor azul, estampada com desenhos de estrelas. O uso do Cordão AVC Estrela é destinado aos indivíduos que sejam acometidos por AVC e, para sua obtenção, deverão ser apresentadas comprovações por meio de documentos médicos.