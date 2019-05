Suzano terá neste sábado ação especial de vacinação contra gripe

A Secretaria de Saúde de Suzano vai promover a Mobilização Municipal de Vacinação contra a Gripe neste sábado (18). Trata-se de uma intensificação da campanha nacional de imunização, com o objetivo de alcançar a meta de cobertura de 90% do público-alvo. Haverá 33 profissionais envolvidos nesta ação.

De acordo com a pasta, até o momento, já foram vacinados 53,6% das pessoas dos grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas (mulheres que recentemente deram à luz), crianças menores de 6 anos, pessoas com deficiência no sistema imunológico, servidores públicos das áreas de Saúde e de Educação, entre outros. Só durante o Dia D, promovido em 4 de maio em todo o País, a imunização alcançou 14% na cidade.

“Considerando que restam menos de 20 dias de campanha, decidimos realizar mais uma mobilização para aumentar o leque de possibilidades ao público-alvo. Se a pessoa não pode se vacinar em dia de semana, ela terá mais opções neste sábado para se imunizar”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon.

Sendo assim, as doses da vacina estarão disponíveis na Unidade Básica de Saúde (UBS) Boa Vista (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista) e no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras (rua Mussi George Antônio, 319 – Jardim Amazonas), das 8 horas às 16h30. Haverá ainda equipes itinerantes, com carros de som, que percorrerão das 8 às 16 horas, o distrito de Palmeiras e a região do Rio Abaixo, que são locais distantes dos postos, o que dificulta o acesso à imunização.

A população também poderá contar com dois postos volantes. Um deles estará no Largo da Feira (esquina das ruas Benjamin Constant e Konoe Endo – Jardim Japão), das 8 às 11h30, e outro no Hipermercado D’Avó (avenida Amando de Salles Oliveira, 1.200 – Conjunto Residencial Iraí), das 13h30 às 19 horas.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a vacina trivalente disponibilizada na rede pública protege contra três tipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e Gripe B.