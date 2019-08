Suzano terá rotatória entre Estradas dos Fernandes e Santa Mônica

A Prefeitura de Suzano publicou edital no Diário Oficial informando sobre a construção de uma rotatória na bifurcação da Estrada dos Fernandes com a Estrada Santa Mônica e a Estrada José Nicola Venditti. A obra será realizada pela construtora MRV, sendo assim, não terá custos para o município. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, o início das obras, bem como prazo para conclusão investimentos e demais detalhes técnicos dependem da construtora.

A área onde a rotatória será implantada deve ser desapropriada. Portanto, o próximo passo é seguir os trâmites legais e burocráticos para que as desapropriações sejam realizadas. O decreto determinou o local como área de interesse público.

"Diversas secretarias acompanham o processo, cada uma em fases específicas: Planejamento Urbano e Habitação (projeto), Assuntos Jurídicos e Gabinete (decreto), Planejamento e Finanças (desapropriação), Transporte e Mobilidade Urbana e Manutenção e Serviços Urbanos (apoio na rotina da obra), Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (acompanhamento da obra), entre outras, conforme a necessidade", afirma a Secretaria.

A pasta ainda ressalta que a população que passa pela região será beneficiada com a obra, que permite garantir fluidez no trânsito e segurança aos usuários.

O administrador Paulo Henrique de Oliveira, que trabalha próximo ao local onde será implantada a rotatória, conta que este projeto vai beneficiar quem passa pelo local. "Vai facilitar o trânsito. Pra mim vai ser muito bom, porque não vou precisar fazer o retorno lá na frente da Estrada Santa Mônica, com a rotatória ficará mais fácil".

A cabeleireira Kelly de Souza compartilha das mesmas opiniões de Paulo e diz que vai ser bom para a população, mas acrescenta que o trânsito não vai ser tão aliviado. "O trânsito é muito intenso naquela parte. Acho que a rotatória é uma alternativa, mas creio que não vai aliviar tanto a questão do trânsito, já que muitos carros passam por ali".

A recepcionista Renata Fernanda Gomes afirma que é uma boa alternativa para os munícipes que utilizam aquela via. "Creio que é uma boa opção para aliviar o trânsito naquela parte".