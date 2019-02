Suzano vai receber 6 novos semáforos; 1ª instalação será na Estrada de Santa Mônica

O cruzamento entre a Estrada de Santa Mônica e a rua Regina Cabalau Mendonça vai receber nos próximos dias um novo semáforo operante. O serviço realizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano visa aliviar o fluxo e assegurar motoristas e pedestres que transitam pelo local.

A ação faz parte do programa de sinalização previsto para ser executado com a instalação de pelo menos seis semáforos, com luzes de LED, em pontos estratégicos da cidade, entre trocas e novas implantações de equipamentos.

Além do novo semáforo na Estrada de Santa Mônica com a rua Regina Cabalau Mendonça, entre as localidades escolhidas para receber a melhoria no trânsito, destaca-se a instalação na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf, próximo à empresa NSK Brasil.

Outra ação confirmada pelo titular da pasta, Claudinei Valdemar Galo, ainda prevê a implantação de um semáforo intermitente voltado aos deficientes visuais, com auxílio sonoro. O equipamento é aguardado para o cruzamento da rua Prudente de Morais, em frente à Estação Suzano, na Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A expectativa é de que serviço tenha impacto direto na melhoria da sincronização entre os semáforos. “Por meio de novo cabeamento, as instalações vão evitar a interrupção do sistema durante quedas de energia, causadas pelas chuvas, por exemplo”, explicou o chefe da pasta. Há menos de um ano, a secretaria também trabalhou pela implantação de controladores semafóricos em seis pontos da Avenida Governador Mário Covas Junior, a Marginal do Una, garantindo assim maior fluidez no trânsito com a ‘onda verde’ causada, em ambos sentidos.