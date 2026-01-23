Envie seu vídeo(11) 4745-6900
23/01/2026
Saúde

Teleconsulta eletivada Hapvida conquista certificação ISO 9001

Certificadoé um dos referenciais mais reconhecidos no mundo em gestão dequalidade

23 janeiro 2026 - 15h51Por da Reportagem Local
Teleconsulta eletivada Hapvida conquista certificação ISO 9001 Teleconsulta eletivada Hapvida conquista certificação ISO 9001 - (Foto: Divulgação)

A Hapvida acaba de conquistar a certificação ISO 9001 para os processos de atendimento em teleconsulta eletiva. O reconhecimento reforça a maturidade e a qualidade da atuação da companhia em saúde digital.

A auditoria foi conduzida pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, responsável pela avaliação que resultou na emissão do certificado, publicado neste mês. A certificação é um dos referenciais mais reconhecidos no mundo em gestão de qualidade.

Na maior empresa de saúde integrada da América Latina, com quase 16 milhões de beneficiários em saúde e odontologia, três áreas já receberam a certificação ISO 9001: Odontologia, Ouvidoria e Regulatório.

Em 2025, a companhia realizou 6,9 milhões de teleconsultas eletivas e de pronto atendimento em toda a rede.

O número chega a 22 milhões de consultas online desde a implantação do serviço, em 2021. 
Segundo a gerente de Certificações da Hapvida, Vilma Oshiro, a conquista demonstra o compromisso da companhia com a qualidade nos processos. “A certificação vai muito além de um ‘selo’ e traz benefícios concretos tanto para a empresa quanto para o seu posicionamento no mercado. Significa que trabalhamos em conformidade (compliance), que buscamos a melhoria contínua dos processos, os quais são mapeados, monitorados e avaliados, sempre com foco na segurança e satisfação do cliente aliada à reputação organizacional”, afirma.

Durante a auditoria realizada pela Fundação, foram avaliados diferentes critérios que sustentam que a companhia segue os requisitos normativos e prima pela eficácia nos processos. Para manter a certificação, a empresa será reavaliada anualmente.

“A ISO 9001 é uma norma de reconhecimento internacional, que facilita negócios com clientes e fornecedores, sendo um diferencial competitivo em licitações e contratações, por exemplo. A certificação assegura que o cliente é nossa prioridade e que trabalhamos continuamente para melhorar os indicadores e para mitigar riscos com ações preventivas, maior integração e engajamento das equipes”, acrescenta.

Adria Candido,diretora-executivadeCentros Clínicos e Telessaúde da Hapvida, reforça que a conquista é reflexo do constante investimento em treinamento da equipe e em auditorias de processos para assegurar bons resultados operacionais e atingir a excelência no atendimento ao beneficiário. O esforço diário culminou na certificação para a área de saúde digital.

Telessaúde

A saúde digital está em expansão na companhia para acompanhar a rapidez com que a tecnologia evolui. São mais de 80 novos projetos em desenvolvimento.

Por mês, a Hapvida realiza até 700 mil teleconsultas em mais de 30 especialidades médicas e serviços. A companhia tem um sistema próprio, o que permite a melhoria contínua dos processos.

“Obtivemos a nota 4,7 no Atendimento 5 Estrelas, pesquisa que mede a satisfação dosbeneficiários. Temos 92% de resolutividade, o que significa que apenas 8% dos pacientes precisaram buscar atendimento presencial em até 60 dias após a teleconsulta. Além disso, o nível de reclamações é baixo: apenas 0,24%. Os indicadores comprovam que o fortalecimento da saúde digital traz ganhos operacionais e em qualidade assistencial”, garante aAdria.

Para facilitar a jornada do beneficiário, a marcação da teleconsulta pode ser feita pelo aplicativo ou portal. A consulta é realizada pelo celular, computador ou tablet. Outro diferencial éa integração como prontuário eletrônico,que reúne as informações sobre o histórico do paciente, independentemente da localidade onde ele esteja.

“Contamos com mais de dois mil profissionais qualificados no Brasil e no exterior para atender pacientes sem a necessidade de deslocamento, garantindo cuidado no conforto de casa ou de qualquer localidade. A telessaúde veio para facilitar e aproximar o especialista do beneficiário, com qualidade e segurança”, ressalta Carolina Câmara, diretora corporativa de Telessaúde da Hapvida.

