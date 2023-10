Trabalhadores da Saúde aprovam novos hospitais, mas defendem mais concursos

O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Mogi e Região (SindSaúde) tem expectativa da redução na fila de espera para cirurgia de média e alta complexidade com a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) , anexo ao Hospital das Clínicas de Suzano.

O HRAT abriu as portas para atendimento na última segunda-feira (18). A unidade atuará nas especialidades de ortopedia, adulto e pediatria, cirurgia geral, clínica geral e saúde mental. A previsão é que, até o final deste ano, a unidade passe a contar com 189 leitos, sendo 179 de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, com a realização de cirurgias e exames, como tomografia computadorizada, ultrassonografia e análises clínicas.

Para a presidente do sindicato Kátia Aparecida a abertura do hospital vai atender as pessoas que esperam há anos na fila de espera. “Esperamos que este equipamento supra realmente a demanda reprimida da cidade”, disse.

No próximo ano a Prefeitura deve entregar o Hospital Federal, localizado na Rua Sete de Setembro. Esse equipamento deve atender 25 mil atendimentos mensais em seus dois pavimentos. O primeiro andar será dedicado à Urgência e Emergência e consultórios. No segundo, serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.

“Com esse hospital a população terá atendimento exclusivo no Alto Tietê e não precisará se deslocar a outras regiões. Também vai ajudar atender a demanda de outras cidades”, disse

Apesar dos avanços na Saúde com a entrega de novos hospitais, a presidente do SindSaúde ressalta que os trabalhadores precisam de novos concursos públicos e contratos com tempo indeterminado.

“Precisam lançar novos concursos públicos para efetivar mais funcionários. Além disso, as contrações por tempo determinado prejudicam o atendimento à populução”, contou.