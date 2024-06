Transporte faz mudanças para ampliar segurança na avenida Armando Salles de Oliveira

A partir da zero hora desta quarta-feira (05/06), as ruas Presidente Nereu Ramos e Pedro José Papaiz, no Jardim Santa Helena, sofrerão alterações na mão de direção. Com o objetivo de promover melhorias no tráfego desta localidade, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano mudará o fluxo de parte da primeira via ao adotar mão única no sentido centro entre a avenida Armando Salles de Oliveira e a rua Nove de Julho. A pasta também inverterá a direção da rua Pedro José Papaiz, que passará a ter sentido voltado para a avenida Armando Salles de Oliveira.

Vale ressaltar que já nesta terça-feira (04/06) foram instaladas placas e faixas de orientação para os motoristas, reforçando as informações relacionadas às mudanças no tráfego. No primeiro dia de funcionamento desta nova regra, agentes de trânsito também estarão presentes nas vias para assegurar o cumprimento da normativa e auxiliar aqueles que tiverem dúvidas.

O conjunto de intervenções nesta área também contemplará a implantação de um redutor de velocidade (lombada) na avenida Armando Salles de Oliveira, no trecho entre as ruas Presidente Getúlio Vargas e Presidente Nereu Ramos. Esta estrutura já deverá estar pronta no início da próxima semana. Todas as mudanças resultaram de estudos realizados por técnicos da pasta, que indicaram a importância dessas ações para melhor organização do trânsito deste local.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que as análises sobre o tráfego na cidade são feitas de forma contínua, para que sejam implementadas as melhorias necessárias. “As alterações na mão de direção destas duas vias, assim como a lombada, têm o objetivo de aprimorar o fluxo neste ponto e preservar a segurança dos motoristas e pedestres que circulam naquela região da avenida Armando Salles de Oliveira”, ressaltou Galo.