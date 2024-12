Transporte garante 700 ações para revitalização e implantação de rampas de acessibilidade

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano garantiu, nos últimos cinco anos, 699 ações para revitalização e implantação de rampas de acessibilidade, respeitando as políticas inclusivas voltadas às pessoas com deficiência de locomoção. Neste período, 424 novos acessos foram implementados e outros 275 receberam melhorias. Os serviços vêm acompanhando as obras de pavimentação que têm sido entregues na cidade, para que o desenvolvimento possa contemplar todo o tipo de deslocamento no município.

As atividades foram impulsionadas com as obras que garantiram a inauguração da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, em 19 de dezembro de 2019, que representou um marco em Suzano com relação a esse trabalho. A via teve a construção retomada no dia 28 de junho de 2018, por meio de um investimento de R$ 10.199.893,71, com a expectativa de promover mais fluidez do trânsito na área central, oferecendo melhor mobilidade para motoristas, motociclistas e cadeirantes, o que, de fato, acabou ocorrendo.

Durante os 18 meses de intervenções nesta via, a empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. realizou demolição do pavimento, recomposição da base, troca do asfalto, construção de calçada e substituição da iluminação pública em cerca de dois quilômetros de extensão da via. Por fim, as equipes promoveram trabalho paisagístico com grama, palmeiras e cerejeiras; instalação de semáforos com temporizadores; monitoramento por meio de câmeras ligadas à Central de Segurança Integrada (CSI); reforma e padronização das pontes sobre o rio Una; e nova sinalização de trânsito, com pinturas, placas e guias.

A partir das transformações proporcionadas pelas obras na Marginal do Una, foi viabilizado um conjunto de ações que resultaram em um total de 204 rampas de acessibilidade construídas somente em 2019. As atividades seguiram nos anos seguintes, em outras localidades, com 29 novas rampas instaladas em 2020, 15 em 2021, 98 em 2022 e 78 em 2024. Com relação ao número de acessos revitalizados, foram contabilizadas 93 melhorias em 2021, 61 em 2022, 96 em 2023 e 25 em 2024.

Tendo em vista à maior circulação de pedestres e motoristas na região central, a Prefeitura de Suzano intensificou o trabalho voltado às pessoas com deficiência nas ruas Baruel, Nove de Julho e General Francisco Glicério, acompanhando ainda as intervenções ligadas à avenida Armando Sales de Oliveira, na altura rua Masanosuke Shibata, e ao longo da avenida Senador Roberto Simonsen.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, pontuou que as novas rampas de acessibilidade, assim como todas as outras melhorias nas ruas, proporcionam as condições ideais para o deslocamento na cidade.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que as rampas implementadas entre as calçadas e as ruas revelam a preocupação da administração municipal em tornar a cidade cada vez mais inclusiva. “Nossa intenção é garantir um desenvolvimento pleno, que proporcione bem-estar a todos os munícipes”.