Transporte municipal por ônibus ganha novas linhas e renovação da frota, garante Prefeitura

O serviço de transporte público municipal por ônibus ganhou novas linhas e renovação da frota no período 2017-2024. Os itinerários criados por meio de estudos entre a Prefeitura de Suzano e a concessionária Radial Mais Transporte melhoraram a conexão entre as três regiões da cidade, com a utilização de veículos mais modernos, que passaram a garantir mais conforto aos passageiros e a acessibilidade ideal para as pessoas com deficiência física.

Os novos trajetos foram proporcionados pela inclusão de mais quatro linhas, que reforçaram o atendimento para os moradores que se deslocam aos bairros centrais da cidade. Para garantir a assistência necessária aos moradores, foram incluídas no transporte público de ônibus, as linhas 04BI - Jardim Saúde/Estação de Suzano; 13TR - Estação Suzano Suzanápolis (via Parque Max Feffer - circular); 19TR - Terminal Norte/Estrada do Furuyama; e 01TR - Cidade Edson / Sesc.

A linha 04BI beneficiou os moradores que precisam descer nos pontos situados ao longo das ruas Dr. Prudente de Moraes (SP-66), Benjamin Constant, Regina Cabalau Mendonça, estrada dos Fernandes, Lhubinko Raykov, avenida Professor Marcos de Paula Eduardo, Francisco Antonio Ribeiro, Vereador Sebastião Elias de Carvalho, Luiz Afonso e Rui Barbosa.

O itinerário proposto pela linha 13TR facilitou os deslocamentos dos munícipes que embarcam e desembarcam nas ruas Leonor Edmee de Castro, Antonia Bocuzzi Lopes e Alice Palermo Santos, avenida Paulista, rua da Divisa, avenida Conde de Monte Cristo, rua da Turmalina, avenida Mogi das Cruzes, avenidas Senador Roberto Simonsen e Brasil, ruas Dr. Prudente de Moraes, Marechal Deodoro e Felicio de Camargo, avenida Antonio Marques Figueira e rua Dr. Prudente de Moraes. Já a linha 19TR atende aqueles que frequentam as imediações das avenidas Jorge Bey Maluf e Vereador João Batista Fittipaldi, estrada do Furuyama e avenida Francisco Marengo.

Por fim, a linha 01TR ganhou novas conexões por conta dos empreendimentos instalados na rua Mitsuharu Matsushita, no bairro Chácara Estância Paulista. Além desta rua, o itinerário da rota compreende a rua Antonio da Surreição, a estrada Antonio Jorge, a rua Dibe Tanus, a estrada do Viaduto, e as ruas Mereciana Aparecida de Jesus Lopes, Maria Elias Duarte, Lobato, Bahe Macedo, Passos, São Carlos, Benedito Rodrigues, General Francisco Glicério, Tiradentes, Baruel e Rui Barbosa; além do viaduto Leon Feffer, do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (Terminal Norte), e das avenidas Jorge Bey Maluf, Antonio Marques Figueira, Vereador João Batista Fitipaldi, Francisco Marengo, Jaguari, Boa Vista, Katsutoshi Naito e Presidente Kennedy.

Novos ônibus

Para atender os passageiros que utilizam todas as linhas municipais, a Prefeitura de Suzano e Radial Mais Transporte estão trabalhando para garantir a renovação gradual da frota, composta por 120 veículos. Deste total, 27 carros novos já estão circulando, equipados com tomadas USB e elevador, que garante a acessibilidade necessária para Pessoas com Deficiência (PCDs), e capacidade de 82 passageiros, com 41 assentos. Para promover a substituição integral da frota, a Radial investirá mais de R$ 100 milhões.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que o acréscimo das novas linhas e a renovação dos ônibus revelam a atenção da administração para prestar o melhor atendimento aos usuários do transporte público. “Os ônibus atendem boa parte dos nossos munícipes que vão para o trabalho, para a escola, para faculdade e se locomovem em suas horas de lazer. Nós contemplamos mais endereços, em mais horários, com os avanços do serviço, garantindo ainda mais conforto e segurança. As novidades melhoraram a vida de todos que circulam em Suzano”, avaliou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que os estudos sobre as demandas da população viabilizaram importantes conquistas para o transporte público. “São serviços de mobilidade urbana que transformam a realidade de nosso município. As novas linhas, a renovação da nova frota, os novos abrigos de ônibus e todas as ações que executamos para as melhorias do transporte e da mobilidade urbana estão aumentando significativamente a qualidade de vida da população”, reforçou o chefe do Poder Executivo municipal.

Novo terminal

Estão em fase final as obras referentes ao Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que está sendo construído na estrada do Koyama, 365.