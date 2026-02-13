Transporte orienta motoristas sobre 'Lei Seca' para reforçar conscientização durante o Carnaval

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoveu nesta sexta-feira (13/02) uma ação especial para reforçar a conscientização dos motoristas sobre a “Lei Seca” durante o feriado de Carnaval. As equipes do departamento de Educação do Trânsito orientaram condutores que circulavam pelo cruzamento da avenida Paulo Portela com a rua Baruel, no centro, e também pela rua Dr. Prudente de Moraes, utilizada para saída da cidade em direção ao litoral.

Nesta oportunidade, foram expostas as razões pelas quais os motoristas não podem dirigir alcoolizados em nenhuma hipótese. Por meio do diálogo e da distribuição de materiais informativos, houve esclarecimento quanto à legislação (lei federal nº 11.705/2008) que estabelece “tolerância zero” para esses casos, com destaque para os procedimentos que são adotados em função dos flagrantes que são efetuados nas vias.

Neste sentido, foram compartilhadas mensagens que trouxeram os pontos de destaque sobre o assunto, como nível alcoólico, multa, provas, desconto de pontos na carteira e as consequência do álcool para o estado de saúde dos condutores.

No que diz respeito ao nível alcoólico, foi expresso que igual ou acima de 0,34 miligramas por litro (mg/l), ou 0,034 miligramas por decilitro (dl), de ar alveolar é crime e também implica em penalidade administrativa. Esta quantidade equivale ao consumo de duas ou três cervejas, por exemplo.

Conforme foi demonstrado, a multa para o primeiro flagrante em relação ao desrespeito aos limites citados é de R$ 2.934,70. No caso de reincidência do flagrante, dentro de um ano, a multa vai para R$ 5.869,40.

Também foi destacado que o teste do etilômetro (bafômetro) não é mais a única forma de confirmar que a pessoa está alcoolizada: vídeos, fotos, sinais e comportamentos que demonstrem embriaguez, também podem servir como prova.

Outro ponto abordado teve relação com o empréstimo de veículo a alguém que está alcoolizado. Esta situação é considerada infração gravíssima, que pode render multa e sete pontos na carteira do dono do veículo, além de punições para o motorista.

Por fim, a equipe do departamento de Educação para o Trânsito compartilhou com os motoristas como o álcool compromete a saúde dos condutores conforme a gradação.

Os números foram colocados da seguinte forma: até 99 mg/dl, a sensação é de calor/rubor facial, prejuízo de julgamento, diminuição da inibição, coordenação reduzida e euforia; entre 100 e 199 mg/dl, há aumento do prejuízo do julgamento, humor instável, diminuição da atenção, diminuição do reflexo e incoordenação motora; entre 200 e 299 mg/dl, as consequências são fala atrasada, visão dupla, prejuízo de memória e da capacidade de concentração, diminuição de resposta a estímulos e vômitos; entre 300 e 399 mg/dl, ocorre anestesia, lapsos de memória e sonolência; e acima de 400 mg/dl, acontece insuficiência respiratória, coma e até a morte.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que a ação foi estrategicamente pensada para reforçar as instruções nesse período de Carnaval. “Sabemos que é um momento onde costumam ser registrados muitos flagrantes com motoristas alcoolizados. Por isso, estamos reforçando o trabalho de conscientização nas vias, para evitar que situações como essas aconteçam não só em Suzano como nas cidades para onde os condutores estão se deslocando no feriado”, declarou o titular da pasta.