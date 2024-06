Trecho da Avenida Miguel Badra será interditado a partir desta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana interditará, a partir desta segunda-feira (17/06), o trecho da avenida Miguel Badra, no bairro Cidade Miguel Badra, compreendido entre a rotatória da estrada Padre Eustáquio, conhecida como rotatória do Badra, e a rua Aracaré, já no município de Itaquaquecetuba.

O trânsito ficará suspenso neste local até o dia 27 de junho (quinta-feira) em razão das obras de ampliação de galerias pluviais e recapeamento asfáltico na via, que estão sendo executadas pela empresa Mediterrâneo e fiscalizadas pela Prefeitura de Suzano.

Para continuar viagem, os automóveis e os veículos pesados, incluindo caminhões e ônibus que trafegam em direção a Suzano e Mogi das Cruzes, deverão seguir obrigatoriamente pela Padre Eustáquio até a rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66), em Poá, e retornar pela rotatória Georges Elias Youssef El Ghossain.

O trecho da estrada Padre Eustáquio, sentido SP-66, cujo tráfego de caminhões e ônibus é proibido, inclusive com fiscalização por radar, estará liberado durante o período da intervenção.

Com a interdição prevista para o trecho da avenida Miguel Badra, o itinerário do transporte público também sofrerá alteração. Neste período de dez dias, a linha metropolitana 836-TRO, que liga a Estação Aracaré da Linha 12 - Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Itaquá, até o bairro Cidade Boa Vista, em Suzano, cumprirá o trajeto citado acima.



Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, ressaltou que as intervenções precisarão ser feitas para que seja possível o serviço na via. “A reorganização do trânsito será implementada para garantir melhorias nas condições de mobilidade para este ponto estratégico da região, que recebe um fluxo intenso de motoristas de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes”, avaliou o responsável pelo Trânsito.