Unidade da Suzano em Mogi das Cruzes amplia portfólio com produção de Lenços Faciais Mimmo

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, iniciou a produção dos Lenços Faciais Mimmo em sua unidade de Mogi das Cruzes (SP), a única da companhia no estado de São Paulo dedicada exclusivamente à fabricação de itens de higiene e cuidados pessoais. A iniciativa amplia o portfólio de soluções sustentáveis da empresa voltadas ao consumo diário e abastece diversos pontos de venda em todo o mercado nacional.

Os novos produtos foram lançados na APAS Show 2025, maior feira de supermercadistas do mundo, realizada em maio na cidade de São Paulo, e contam com dois formatos: caixa com 100 folhas e versão de bolso com 6 pacotes de 8 folhas cada, pensados para oferecer praticidade no dia a dia. Desenvolvido especialmente para crianças em idade escolar, os produtos buscam atender às mais diversas situações cotidianas, desde a higiene pessoal, como limpeza das mãos e do rosto, até o cuidado com objetos como óculos e itens eletrônicos.

Para viabilizar a produção da nova linha, a unidade passou por melhorias e adequações, entre elas a introdução de um rolo de gofragem, tecnologia que aplica relevo no papel e confere aos lenços Mimmo® uma identidade visual própria, além de proporcionar mais maciez e melhor capacidade de absorção. Também foram feitas adequações em equipamentos como dobradores e geradores de vácuo, garantindo a padronização e qualidade exigidos pelos novos produtos.

“Estamos cada vez mais atentos(as) às exigências do mercado e às mudanças nos hábitos dos(as) consumidores(as). A nova linha Mimmo® chega para ampliar o portfólio de produtos fabricados em nossa unidade de Mogi das Cruzes. Nossos investimentos têm como foco aumentar e facilitar cada vez mais o acesso das pessoas a itens biodegradáveis e produzidos a partir de fontes renováveis, sempre com eficiência no uso de recursos e mantendo o padrão de qualidade que o público espera”, afirma William Gonçalves Cruz, gerente executivo industrial da unidade.

William também destaca o potencial de crescimento do mercado brasileiro para essa categoria de produtos. “O consumo per capita de papéis e lenços higiênicos no Brasil é de 6 kg, bem abaixo de países como o Chile (14 kg) e os Estados Unidos (27 kg). Esse cenário evidencia o enorme espaço para expansão da categoria no País, especialmente em itens que vão além do papel higiênico tradicional, como os lenços faciais”, completa.

Com capacidade média de produção de 130 mil toneladas por ano, a fábrica da Suzano em Mogi das Cruzes segue como referência na fabricação de itens de higiene e cuidado pessoal, com foco em soluções sustentáveis e de alta qualidade para o dia a dia da população.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

Saiba mais em: suzano.com.br