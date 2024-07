USF da Vila Amorim realiza mais de 470 mil ações em quatro anos de funcionamento

A Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa (rua Professor Jeremia, 456), na Vila Amorim, completa quatro anos de funcionamento em 8 de julho (segunda-feira), alcançando a marca de 470.545 ações desenvolvidas ao longo desse período. Os números contabilizados desde a abertura do equipamento demonstram a realização de 185.219 procedimentos individualizados, 157.040 visitas domiciliares e territoriais e 104.855 atendimentos individuais, incluindo a assistência odontológica. Ainda foram administradas 17.775 doses de vacinas e promovidas 5.656 atividades coletivas.

Os atendimentos foram prestados nas áreas de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Farmácia, Nutrição e Fonoaudiologia e se estenderam com os outros serviços prestados à população, que incluíram a realização de curativos, administração de medicamentos, aferição de pressão arterial, coleta de exames laboratoriais, coleta de papanicolau e os testes para detectar o novo coronavírus (Covid-19), HIV, sífilis e hepatites B e C.

A assistência promovida pela unidade ainda contemplou ações relacionadas à prevenção da saúde bucal, medidas voltadas para a saúde das crianças, acompanhamento pré-natal, iniciativas de prevenção ao câncer, orientações sobre planejamento familiar, fornecimento gratuito de medicamentos e atividades de conscientização sobre a utilização dos diversos métodos contraceptivos. Neste espaço, também foram efetuados encontros para esclarecimentos às mulheres, especialmente gestantes, assim como foram organizados grupos de conversa com adolescentes e crianças.

Atualmente a unidade conta com o suporte de uma equipe multidisciplinar de 55 funcionários formada por médicos generalistas, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de farmácia e agentes comunitários, dentre outros, de forma a garantir os serviços básicos de saúde a toda a população de abrangência dos bairros Vila Amorim, Vila Urupês, Vila Nova Urupês, Vila Mazza e Jardim Santa Lúcia.

Os trabalhos têm sido desenvolvidos em meio a uma estrutura de 450 metros quadrados de área construída, com 31 dependências que abriga 14 consultórios, sendo sete dedicados às especialidades médicas, quatro para Odontologia, dois voltados para a Enfermagem e um compartilhado para atendimento das áreas de Psicologia, Nutrição e Fonoaudiologia. Além destes espaços, ainda são disponibilizadas salas para medicação, coleta de exames, procedimentos, curativo, vacina, recepção, arquivo, dispensário de medicamentos e Central de Material Esterilizado (CME), entre outras.

As obras que garantiram a abertura do equipamento, em 2020, ficaram sob responsabilidade da empresa Fort Service Company e Construtora, por meio de um investimento de R$ 1,2 milhão. Os recursos que viabilizaram as intervenções e a compra de mobiliário foram oriundos de contrapartida municipal e emendas impositivas do presidente da Câmara de Suzano e pai do patrono da USF, Joaquim Antônio da Rosa Neto (R$ 200 mil), e também do vereador Jaime Siunte (R$ 126.474,31).

O secretário Diego Ferreira destacou que a unidade é um equipamento estratégico para a rede municipal. “Além de beneficiar os moradores dos bairros Vila Amorim, Vila Urupês, Vila Nova Urupês, Vila Mazza e Jardim Santa Lúcia, este posto de saúde tem contribuído com os atendimentos na cidade por ter desafogado os serviços que eram requisitados em outros polos da região central, como os postos do Jardim Colorado e do Jardim Natal”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi frisou que o equipamento completa um ciclo importante, demonstrando seu valor para todos que utilizam este espaço como um polo de referência em saúde. “A unidade representa mais uma conquista para Suzano, que foi fruto de uma soma de esforços entre a administração municipal e o Poder Legislativo da cidade. Pudemos ampliar a assistência à nossa população e ficamos felizes em comemorar o quarto ano de inauguração deste posto, que vem realizando grandes serviços a todos os munícipes das localidades que estão em seu entorno”, avaliou o chefe do Poder Executivo municipal.