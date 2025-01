USFs do Badra e Jardim Europa registram aumento de atendimentos após reforma

As Unidades de Saúde da Família Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608) e Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 – Miguel Badra Baixo) registraram aumento do número de atendimentos ao longo do último ano, ampliando a oferta de ações da Atenção Básica na região norte do município. O acréscimo dos serviços tem relação com a conclusão da reforma proporcionada pela prefeitura nas duas unidades, que completa um ano neste mês.

As intervenções que proporcionaram a revitalização da USF Jardim Europa foram concluídas em 16 de janeiro de 2024, abrindo caminho para o crescimento do número de atendimentos, que passaram dos 28.971, que foram contabilizados em 2023, para os 34.193 registrados no ano passado. As atividades no local contaram com o suporte de um novo médico generalista, que chegou para complementar a equipe assistencial.

Dentre as melhorias que foram implementadas estão a construção de um novo consultório, a ampliação da sala administrativa e da copa, pintura, revisão do telhado e da parte elétrica, e instalação de duas portas bate-maca, que garantem a divisão entre a recepção e o corredor que dá acesso aos consultórios. Os serviços foram executados por meio de uma emenda impositiva do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, que destinou R$ 253 mil para as intervenções na unidade. A administração municipal complementou os investimentos na estrutura com outros R$ 100 mil.

Já a finalização das obras na USF Eduardo Nakamura ocorreu no dia 22 de janeiro do ano passado. A estrutura passou a contar com dois novos consultórios, possibilitando o aumento de atendimentos médicos, passando dos 31.469 que foram verificados em 2023 para os 32.736 que foram assinalados no ano passado. As mudanças estruturais no espaço também foram acompanhadas da chegada de novos funcionários. Somaram-se à equipe um médico generalista, três agentes de saúde e um auxiliar administrativo.

Assim, os serviços assistenciais passaram a ser desenvolvidos com a colaboração de 66 funcionários nas dependências do equipamento, cujas intervenções ainda contemplaram melhorias no telhado, pintura, identidade visual, manutenção das portas e trancas, e revisão da parte elétrica, além da ampliação do setor destinado à farmácia, que permitiu a criação de uma sala de almoxarifado e aumento de 2,3 mil para 2,7 mil medicamentos. Os recursos foram viabilizados por meio de emenda do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, que destinou R$ 330 mil para as obras e outros R$ 50 mil para a compra de 22 equipamentos de ar-condicionado.

Canil Municipal

No último dia 15 de janeiro, também completou um ano da entrega da reforma da Divisão de Controle de Zoonoses (Canil Municipal), no Parque Residencial Casa Branca. O equipamento promove resgate de animais com doenças que podem ser transmitidas à população.

Para as intervenções, foram investidos R$ 190.146,27 provenientes de emendas dos ex-deputados Ricardo Izar Júnior (federal) e Estevam Galvão (estadual). A estrutura agora conta com dois vestiários e duas novas salas, sendo uma para armazenar equipamentos e outra para manuseio de veneno. As 16 baias instaladas para abrigar cães, bem como o gatil do local para dez felinos, foram revitalizados e receberam novos pisos e azulejos. Todo o espaço passou por pintura.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que as melhorias em todos esses equipamentos garantiram mais prestação de serviços para a população “Pudemos proporcionar um número maior de atendimentos em dois polos de referência para o setor de Atenção Básica na região norte, assim como proporcionamos as intervenções que eram necessárias no Canil Municipal, qualificando as condições de trabalho neste local”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi destacou que essas três revitalizações foram algumas das entregas importantes da prefeitura enquanto esteve à frente da pasta da Saúde. “Tivemos a honra de concluir, no fim da minha gestão como secretário municipal, as obras desses importantes equipamentos públicos”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.