Vacinação contra a gripe continua disponível nas unidades de saúde

A Secretaria de Saúde segue com a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população com mais de seis meses de idade. As doses estão disponíveis nos 24 postos da rede municipal, cujos endereços podem ser conferidos pelo link bit.ly/EnderecosUBS.

A vacinação ocorre entre segunda e sexta-feira, sem contar feriados, das 8 às 15 horas. A exceção é a UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II (avenida Paulo Portela, 205 – Jardim Paulista), que disponibiliza as doses entre 8 e 18 horas, de segunda a sábado. No momento da imunização, em qualquer um dos postos, será necessária apresentação de documento de identidade com foto, CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinação.

Entre as orientações específicas, é importante esclarecer que munícipes com menos de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável quando forem receber a vacina. Também vale ressaltar que o imunizante é contraindicado para pessoas que apresentam quadro de doenças febris agudas, aqueles com histórico de alergia à proteína do ovo e munícipes com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores. Quem faz tratamento com imunossupressores ou radioterapia deve consultar o médico para saber o melhor momento para a vacinação, já que tais procedimentos podem reduzir ou anular a resposta imunológica.

O balanço semestral de ações da pasta relacionadas à imunização contra a gripe revelou que, somente neste ano, 59.473 pessoas receberam a vacina Influenza, entre elas 20.149 idosos e 10.353 crianças.

Para ampliar a cobertura vacinal na cidade, a Saúde realizou um “Dia D” de imunização contra a gripe em 13 de abril, que alcançou os 24 postos de saúde da rede municipal e dois postos volantes na região central, garantindo a aplicação de 2.382 doses. Somente para o público da faixa etária de 60 anos ou mais, foram destinadas 952 doses contra Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Também houve a vacinação em 404 crianças de seis meses a 5 anos.