Velório coletivo de vítimas do massacre será às 7 horas nesta quinta-feira na Arena Suzano

O velório das oito vítimas do massacre, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), na Escola Estadual Raul Brasil, acontece a partir das 7 horas desta quinta-feira (14) na Arena Suzano. De acordo com a Prefeitura de Suzano, está programado às 14 horas uma missa. Em seguida, às 17 horas, ocorrerá o enterro no Cemitério São Sebastião.

A Prefeitura de Suzano informou também que oferece um centro de assistência para apoiar as famílias das vítimas. No local, próximo à escola, são oferecidos atendimentos com psicólogos, médicos, enfermeiros, professores e demais profissionais da saúde que proporcionam assistência e amparo para as pessoas que passaram por este trauma.