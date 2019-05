Vendas do Dia das Mães ficam abaixo das expectativas em Suzano

Considerado o período de maior lucro do comércio depois do natal, o Dia das Mães de 2019 não foi tão bom para os lojistas de Suzano. O movimento foi abaixo do esperado por todos os comerciantes entrevistados pelo DS. Os números caíram em comparação com o ano passado, e a procura foi por produtos com preços mais em conta.

Os locais mais procurados para as compras do Dia das Mães foram as floriculturas. Uma loja no centro de Suzano atingiu 50% da meta estimada para 2019. No ano passado, as vendas foram bem próximas do objetivo: 90%. A proprietária da floricultura, Sandra Augusto Koyama, diz que o maior movimento foi entre o final da tarde de sábado e todo o domingo.

"As pessoas queriam coisas de até R$ 50, e para cestas fica complicado. Eu tenho arranjos de R$ 22, R$ 25, mas mesmo assim é difícil, porque as pessoas compram para a mãe e para a avó, então preferiram economizar", afirma.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano afirma que as vendas do Dia das Mães de 2019 foram 5% menores em comparação com o ano passado. Os dados usados são da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).

A ACE acredita que a redução das vendas se deve ao valor médio gasto com o presente, que foi menor em comparação com a média gasta em 2018, e que isso ocorre por conta da falta de empregos pela incerteza política com a Reforma da Previdência, proposta pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro.