Cidades

Vereadores de Suzano participam de anúncio de empresa contratada para realizar coleta de lixo

Contratação emergencial aconteceu após problemas com a empresa Renova

11 fevereiro 2026 - 15h19Por De Suzano
- (Foto: Divulgação)

Vereadores de Suzano participaram, nesta terça-feira (10), do anúncio de contratação emergencial da nova empresa de coleta de lixo no município. A Troupe Brasil Ltda. será responsável pelo serviço pelos próximos seis meses. O presidente da Câmara de Suzano Artur Takayama (PL); o vice Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; e os vereadores André Dourado (PT); André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado; Jaime Siunte (Avante); João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; Josias Ferreira Silva (PCdoB) o Josias Mineiro; Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; Marcio Alexandre dos Santos (PL), o Marcio Malt; Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol; e Rogerio Castilho (PSB), participaram do evento.

A contratação, pelo período de seis meses, foi anunciada pelo prefeito Pedro Ishi (PL) e seu vice, Said Raful (PSD), após os problemas ocorridos no município desde a última quinta-feira (5) com a falta de coleta de lixo no município. A paralisação dos funcionários da empresa se deve à falta de pagamentos.

A Prefeitura, porém, explica que os repasses à Renova, concessionária até então responsável pela limpeza urbana de Suzano, estão em dia. Por este motivo, a administração municipal decretou nos últimos dias estado de calamidade ambiental e sanitária no município, devido à falta de coleta e limpeza pública, e uma intervenção fiscal e contábil na concessão. (Com informações da Prefeitura de Suzano)

