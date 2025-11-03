Vigilância Sanitária participa de encontro voltado à segurança do trabalho em serrarias

A Vigilância Sanitária de Suzano participou do 160° Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê, que foi realizado no Restaurante Nhá Luz, em Salesópolis, na última sexta-feira (31/10), com o objetivo de discutir normas de atuação relacionadas às condições de trabalho em serrarias, para reforçar a segurança dos profissionais que atuam neste ramo.

A atividade foi organizada pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - Regional Guarulhos, em parceria com a Vigilância Sanitária de Salesópolis, e também contou com a presença de conselheiros, gestores e sindicatos. Por Suzano, participaram dois membros da equipe de autoridades sanitárias, o engenheiro Christyan Pereira Keller Condé e a farmacêutica Flávia Marchetti Rodrigues do Nascimento.

Eles discutiram com os demais participantes as ações relacionadas à fiscalização do cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs), para prevenir acidentes e doenças ocupacionais.

Os conteúdos tratados detalharam a aplicação e fiscalização de normas específicas, principalmente a NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, que inclui carpintarias/serrarias), abordando ainda a análise e mapeamento para identificação dos riscos presentes no ambiente de trabalho.

Neste sentido, foram discutidos os riscos de acidentes com máquinas, que envolvem operação de serras circulares, serras de fita e outras máquinas pesadas sem a devida proteção e dispositivos de segurança (proteções coletivas), assim como os riscos ergonômicos, por meio do levantamento excessivo de peso, movimentos repetitivos e posturas inadequadas que podem levar a lesões.

Ainda foram tratados dos riscos físicos, pela exposição a ruído excessivo, temperaturas elevadas (calor) e iluminação inadequada; e os riscos químicos e biológicos, pela exposição à poeira de madeira (que pode causar problemas respiratórios e de pele), fumos e gases, além de agentes químicos (como preservativos de madeira).

Também no encontro, foi debatido o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que inclui o uso de luvas, óculos de proteção ou viseiras faciais, protetores auriculares, máscaras com filtro, botas de segurança, capacetes, assim como foi reforçada a importância de treinar os trabalhadores sobre os riscos existentes e os procedimentos seguros de operação, manutenção e limpeza de equipamentos.

A diretora de Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lorente, afirmou que a participação da equipe nestes encontros reforça o compromisso com a saúde dos trabalhadores da cidade. “Buscamos trocar experiências para aprimorar nossa atuação e garantir uma fiscalização cada vez mais eficiente. Nas nossas vistorias, precisamos ter evidências de que os profissionais estejam desempenhando suas funções em condições adequadas”, declarou a diretora.