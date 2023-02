Viveiro oferece plantio de mudas pelo 'Disk Árvore'

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura segue oferecendo gratuitamente à população de Suzano o plantio de mudas por meio do projeto “Disk Árvore”. A ação visa a arborização do município de forma planejada e responsável, em parceria com o cidadão, atendendo as solicitações para a realização do serviço em frente às residências ou em espaços públicos.

Para ter acesso ao serviço, os interessados podem acionar o projeto por meio do número (11) 4749-3943 e agendar uma visita da equipe do órgão, que deverá realizar uma avaliação do local indicado com o objetivo de destinar a melhor espécie a ser plantada, de acordo com as características do solo e ambiente. Além disso, os responsáveis também oferecem uma breve capacitação ao cidadão sobre como realizar a manutenção de forma adequada.

A arborização da cidade também ganha reforço com a oferta de mudas cultivadas nas estufas do Viveiro Municipal. “Por aqui, contamos com uma série de mudas, todas cultivadas e, posteriormente, doadas aos visitantes. Nosso objetivo é tornar Suzano uma cidade cada vez mais verde, mais florida”, contou a coordenadora do espaço, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

A esposa do prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou ainda que a realização do “Disk Árvore” demonstra o desejo da gestão em promover um crescimento da cidade de forma mais sustentável, com apoio da população. “A arborização urbana é fundamental e traz inúmeros benefícios à qualidade de vida das famílias. Quem tiver interesse em realizar um plantio em frente à sua casa, entre em contato com o Viveiro Municipal”, finalizou.

Localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura está aberto aos visitantes diariamente das 8 às 17 horas.