Zeladoria é concluída em nove bairros da região sul de Suzano

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos concluiu nesta semana os trabalhos de zeladoria em nove bairros da região sul de Suzano. Essa etapa encerra o mutirão nos bairros do distrito de Palmeiras, direcionado a este local desde 2 de setembro. De acordo com a pasta, as atividades foram finalizadas em localidades tratadas como prioridades e que demandavam um intenso trabalho das equipes.

No total, 124 ruas e cinco estradas foram beneficiadas com diversos serviços, incluindo varrição, roçagem e capinação; limpeza de bueiros e de resíduos descartados irregularmente; e pintura de guias e sarjetas. Entre elas, 23 do Parque Buenos Aires, 20 da Vila Fátima, 19 do Jardim Belém, 15 do Jardim Ikeda, 14 do Jardim Planalto, dez do Parque Palmeiras, dez do Jardim Itamaracá, sete na Vila Rica e seis na Vila Real. As estradas Keida Harada, das Varinhas, da Duchen, do Koyama e do Kidani também foram contempladas.

Com isso, o mutirão atinge a marca de 23 bairros contemplados com serviços de zeladoria desde o início dos trabalhos na cidade, em 23 de julho. Além desses nove, já haviam sido atendidos os bairros Vila Maria de Maggi, Parque Maria Helena, Vila Maluf, Jardim Quaresmeira, Jardim Suzanópolis, Jardim Fernandes, Cidade Miguel Badra (Alto), Cidade Miguel Badra (Baixo), Vila Urupês, Jardim Natal, Jardim Lazzareschi, Jardim Maneira, Jardim Maitê e Vila Monte Sion.