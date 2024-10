Zeladoria é realizada na Marginal do Una

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realizou nesta sexta-feira (04/10) trabalhos de zeladoria na avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, que integra o corredor norte-sul. A ação faz parte de um grande mutirão que vem sendo promovido pela pasta nos quatro cantos da cidade desde o dia 23 de julho.

A iniciativa atende ao cronograma de trabalhos que está sendo cumprido pela secretaria na região central. As equipes já passaram pelas regiões norte e sul nas últimas semanas e agora foram direcionadas para bairros como Jardim Imperador, Cidade Cruzeiro do Sul e Parque Maria Helena (este último já havia sido contemplado e volta a receber os serviços). A avenida Brasil, via que liga Suzano a Poá, também será atendida a partir do dia 9 de outubro.

Desde que retornaram para a região central, as equipes já atenderam 22 ruas, tendo sete ainda por fazer. A pasta está realizando trabalhos que incluem roçagem, capinação, varrição, pintura de guias, coleta de resíduos descartados irregularmente e limpeza e desobstrução de bueiros. Na Marginal do Una, os serviços foram iniciados e concluídos nesta sexta-feira.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, as atividades estão sendo intensificadas e, por isso, seguem avançando na região central. “As equipes estão sendo muito rápidas e isso está agilizando nosso cronograma. Seguimos fazendo esse trabalho constante pela nossa população. O benefício é geral porque os trabalhos atingem todos os pontos da cidade”, avaliou.

O mutirão passou por 23 bairros com ações de zeladoria desde o início dos trabalhos, em 23 de julho. As localidades contempladas foram Parque Buenos Aires, Vila Fátima, Jardim Belém, Jardim Ikeda, Jardim Planalto, Parque Palmeiras, Jardim Itamaracá, Vila Rica, Vila Real, Vila Maria de Maggi, Parque Maria Helena, Vila Maluf, Jardim Quaresmeira, Jardim Suzanópolis, Jardim Fernandes, Cidade Miguel Badra (Alto e Baixo), Vila Urupês, Jardim Natal, Jardim Lazzareschi, Jardim Maneira, Jardim Maitê e Vila Monte Sion. Algumas estradas, como a Keida Harada, das Varinhas, da Duchen, do Koyama e do Kidani, também foram contempladas.