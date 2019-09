Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, conta sobre recentes projetos

O ator Marcos Oliveira, popularmente conhecido como o Beiçola, do seriado A Grande Família, da TV Globo, foi o convidado do programa 'DS Entrevista' e falou sobre a trajetória nos palcos e os recentes trabalhos. Ele esteve em Suzano, na última sexta-feira, para promover a peça 'Evolução', realizada no Cineateatro Wilma Bentivegna.

Ao longo de 14 anos, o Oliveira foi o responsável por dar vida ao icônico personagem 'Beiçola', o qual mantinha uma pastelaria/bar/restaurante, próximo à residências dos personagens principais 'Lineu Silva, Dona Nenê, Tuco, Bebel e Agostinho Carrara'.

Para o ator, o fato de interpretar o personagem por tanto tempo não o incomoda. "Foram muitos anos à frente, e não tem como esconder imagem que ficou", diz.

Evolução

Em Suzano, o ator apresentou a peça 'Evolução', o primeiro projeto como autor. O espetáculo tem como enredo a vida, em especial o trajeto percorrido pela pessoa. "Muitas vezes esquecemos o que aconteceu e o que nos fez chegar onde estamos", diz o Oliveira

.

"Na peça, apresento uma série de quadros relatando a evolução do homem e suas relações de amor. Além de apresentar, em cada quadro, 'uma bancada de jornalistas' que contam as maiores epidemias da história. Desde o começo até chegar nos tempos atuais, onde a maior epidemia é a moral, o roubo", explicou.

Apesar desse tom político para a peça, Oliveira, porém, desvencilhou ao relatar sobre o atual momento do país. Segundo ele, as opiniões são livres. "Penso de um jeito, você de outra e quem assiste pensa de outro jeito".

Filme

Outro tema abordado durante a entrevista foi o filme 'Risco de Amor', produzido pela Netflix. O filme estréia apenas em 2020.

De acordo com Oliveira, a experiência foi excelente. E que, no término das gravações, foi homenageado com flores. Ele também elogiou as produções da plataforma de streeming. Pontou ainda que muito do que é feito pela empresa é de grande qualidade.

História

Marcos Oliveira nasceu em Santo André, ABC Paulista. "Quando cresci, fui para o Rio, onde atuei em novelas, fiz aulas de teatro e depois me escolheram para ser o Beiçola, na série A Grande Família", disse.

O ator, no entanto, afirmou não desejar reviver o personagem. Disse também que não mantém mais contato com os antigos colegas da série.

Oliveira também atuou na novela 'Deus Salve o Rei', em 2018, como o personagem Heráclito, ao lado da comediante Tatá Werneck. Sobre a novela, ele afirmou: "A Tatá (Werneck) é uma pessoa incrível, e foi muito bom ter atuado como um personagem além do Beiçola".

Além disso, o ator aconselhou aos futuros atores. "Estudem muito, pratiquem muito e conheçam bem as histórias que estão trabalhando".