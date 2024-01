Cultura realiza segunda edição do 'Suzanime' a partir desta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Cultura realizará a segunda edição do evento geek “Suzanime” entre sexta-feira e domingo (19 e 21/01), no Casarão das Artes (rua Vinte e Sete de Outubro, 271 - Centro) e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). A programação traz inúmeras atrações relacionadas ao gênero, incluindo bandas, DJs, oficinas, exposições e o esperado concurso de cosplay, que exibirá caracterizações de personagens icônicos das mais variadas mídias.

As atividades do primeiro dia do evento, na sexta-feira, serão realizadas no Casarão. Após abertura oficial, marcada para as 14 horas, os participantes poderão conferir o som do DJ Alex Alfa até as 15 horas. Na sequência, ocorre um concurso de karaokê, às 16 horas, e em seguida o cover da banda de heavy metal Detonator, às 17 horas. Já à noite, às 18 horas, o Casarão será palco da balada K-pop, abreviação de Korean pop, um fenômeno cultural originário da Coréia do Sul que vem conquistando o mundo a partir da combinação dos elementos de diversos gêneros com visuais estilizados e coreografias elaboradas. As atrações do dia serão encerradas com baladinha cosplay, às 19 horas, e baladinha geek, às 20 horas.

A programação de sábado conta com atrações desde a manhã. No palco do Casarão das Artes, o DJ Alex Alfa abre as atividades, às 10 horas. O público contará com karaokê livre uma hora depois e concurso K-pop ao meio-dia. Na parte da tarde, a Orquestra Hyper Sonora se apresenta às 13h30. Na sequência, um bate-papo com o dublador Wallace Soares, às 14h30, mostrará aos visitantes como é o trabalho de dublagem. Ainda se apresentam as bandas Hunter Rocks e Genki, às 15 e 16 horas, respectivamente. Para encerrar o dia, haverá concurso de cosplay, às 17 horas, a premiação, às 19 horas, e baladas cosplay em seguida.

Ainda no sábado, mas no Centro Cultural Moriconi, ocorrem tanto no hall quanto no anfiteatro Orlando Digenova, eventos simultâneos sendo realizados a partir das 10 horas, que incluirão mostra de quadrinista, oficina de história de quadrinhos e mesa de RPG, que são jogos em que as pessoas interpretam seus personagens e criam narrativas que giram em torno de um enredo. Na sala de dança 1 haverá o workshop de cos help, que ensinará sobre a confecção de roupa e criação de acessórios do cosplay, e, na sala de dança 2, uma oficina de maquiagem será oferecida.

Na tarde de sábado, também no Moriconi, ainda haverá mostra de cinema, às 13 horas. Em seguida, às 15 horas, o youtuber Matheus Joy Boy fará interação com o público por meio da atração “React One Piece”. E, para fechar o dia, uma batalha de poesia “Slam Geek”, às 16h30, promete entreter o público.

No domingo, a programação segue no Casarão das Artes, também às 10 horas, com abertura do DJ Alex Alfa, karaokê livre às 11 horas, concurso K-pop ao meio-dia e bate-papo com o dublador Wallace Soares às 14h30. Logo depois será a vez da apresentação de Vinnie Pereira, às 15 horas, e da banda Japomné, às 16 horas. O encerramento das atividades neste local será com o concurso de cosplay, às 17 horas, premiação, às 19 horas, e baladinha geek, às 20 horas.

Já as atrações de domingo no Centro Cultural Moriconi, assim como no sábado, começam às 10 horas, com atrações que contemplam mostra de quadrinistas, mesas de RPG, workshop de cos help e de maquiagem e oficina de histórias de quadrinhos. Na parte da tarde, ainda tem mostra de cinema, às 13 horas, e, para fechar, o Sarau Geek, às 15 horas.

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, afirmou que o público geek pode esperar mais um grande evento, assim como ocorreu na primeira edição. “Mobilizamos mais de 1,5 mil pessoas no primeiro ‘Suzanime’ e esperamos que o número possa ser superado esse ano. A programação foi pensada para todos os amantes do gênero, por promover uma variedade de atrações relacionadas a esse universo. Teremos um fim de semana repleto de atividades, novos conhecimentos e entretenimento para nossa população”, frisou Walmir.