Primeira noite do Arujá Fest reúne multidão e abre as comemorações dos 174 anos da cidade

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, abriu com chave de ouro as festividades de aniversário do município com a noite de estreia do Arujá Fest 2026. Realizado no Espaço de Eventos do Centro Residencial, o primeiro dia do evento superou as expectativas, atraindo milhares de moradores e visitantes em uma atmosfera de muita alegria, música e total segurança.



A programação musical da quinta-feira (04) começou no Palco 2, a partir das 19h, com o talento dos artistas locais Pagode do Lincoln e Binho Prado, que esquentaram o público com muito ritmo. O ponto alto da noite ficou por conta do cantor Belo, que subiu ao Palco 1 para o último show da noite e emocionou a arena inteira com um espetáculo inesquecível, repleto de grandes sucessos.



Além das atrações musicais, o público pôde desfrutar de uma megaestrutura, que incluiu uma ampla praça de alimentação com opções gastronômicas variadas e salas específicas de acolhimento para mulheres que necessitarem de auxílio e autistas. O fluxo de entrada foi outro destaque da noite: o acesso geral ocorreu de forma organizada pela Rua João Godoy, nas proximidades do Ginásio Pascoal Dourado, enquanto as entradas para as áreas vip e camarotes pela Avenida PL do Brasil garantiram agilidade. O Departamento Municipal de Trânsito também atuou de forma estratégica, priorizando e facilitando o acesso das Pessoas com Deficiência (PCDs).



A segurança da festa foi marcada pela estreia oficial do sistema Smart Arujá, que conta com o reforço de mais 100 novas câmeras integradas às cerca de 600 já existentes na cidade e interligadas ao Centro de Operações Integradas (COI). Com tecnologia de reconhecimento facial e monitoramento inteligente 24 horas, o evento ofereceu total tranquilidade para as famílias presentes, com o apoio conjunto das equipes das Polícias Militar, Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá e região.



Segunda noite promete ainda mais emoções

A organização do evento convida toda a população para a segunda noite de apresentações que acontece nesta sexta-feira (05), prometendo mais um recorde de público.



A abertura dos portões segue o cronograma oficial. A partir das 19h, o Palco 2 recebe o agito das bandas locais Disarm e Apologia Rock Band. Mais tarde, as atrações nacionais prometem sacudir a arena de eventos: o cantor Dilsinho abre os shows do Palco 1 e, logo em seguida, o sambista Péricles assume o comando do som para fechar a noite com muito samba e pagode.



A entrada é gratuita e a estrutura está pronta para receber você e sua família com o mesmo conforto e segurança.