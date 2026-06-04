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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Cidades

Festa do Divino de Suzano começa nesta sexta-feira e vai até domingo no Max Feffer

Evento produzido pela Paróquia Divino Espírito Santo se iniciará na sexta-feira (5)

04 junho 2026 - 11h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Evento produzido pela Paróquia Divino Espírito Santo se iniciará na sexta-feira (5)Evento produzido pela Paróquia Divino Espírito Santo se iniciará na sexta-feira (5) - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A programação para a Festa do Divino Espírito Santo de Suzano já conta com atrações confirmadas. Evento ocorrerá entre os dias 5, 6 e 7, no Parque Municipal Max Feffer, em Suzano. O festeiro Gustavo Carvalho confirma atrações e rifa com premiação de até 7 mil reais.

O evento produzido pela Paróquia Divino Espírito Santo se iniciará na sexta-feira (5), às 18 horas e se estenderá até às 23 horas. No sábado (6) a festividade começará meio-dia e terminará às 23 horas. Já no domingo (7), o evento será das 10 horas até às 22 horas. O padre Domingos Alonso é o responsável pela missa de sexta e domingo. Enquanto o padre Antônio Maria ficará responsável pela missa de sábado.

Atrações já foram confirmadas por festeiro

No sábado, após a missa, o padre Antônio Maria e a cantora Alê Duarte realizarão um pocket show – pequena apresentação musical – em sequência o Instituto Fama fará uma apresentação com 23 artistas da região. Já no domingo, o dia se iniciará com o acolhimento da imprensa e apoiadores. Em sequência acontecerá a missa e ao final dela um bingo. Logo após, o cantor Jefferson Viana realizará um show sertanejo. E por fim, às 21 horas, se iniciará a rifa. Como anunciado pelo organizador Gustavo Carvalho.

 

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