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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Cultura

Show Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turistas

Fluentes em inglês e espanhol, agentes atuarão em locais estratégicos

02 maio 2026 - 16h30Por Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Show Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turistasShow Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turistas - (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo da Polícia Civil e também do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) da Polícia Militar estarão nas ruas de Copacabana, zona sul do Rio, neste sábado (2), durante o show da cantora colombiana Shakira.

Eles vão prestar atendimento bilíngue a turistas e reforçar a segurança durante a apresentação.

Fluentes em inglês e espanhol, os agentes atuarão em pontos estratégicos da zona sul para orientar o público e garantir uma experiência segura aos visitantes.

Polícia Civil

A titular da Delegacia de Apoio ao Turista, delegada Patrícia Alemany, afirma que a presença de policiais civis bilíngues representa um diferencial estratégico no atendimento durante grandes eventos.

Segundo ela, a fluência em outros idiomas fortalece a comunicação com turistas estrangeiros, amplia a sensação de segurança e contribui diretamente para a obtenção de informações mais precisas nas investigações.

“A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está preparada para atuar em grandes eventos, com equipes qualificadas, estruturadas e capacitadas para oferecer um atendimento eficiente ao público.”

PM

Para o comandante do BPTur, coronel Wagner Luiz Ferreira Marques, é fundamental que os policiais militares sejam capacitados com outras línguas para trabalhar no batalhão.

Com 26 anos de atuação, a unidade tem investido na formação contínua de novos grupos de agentes preparados para se comunicar em diferentes línguas, ampliando a qualidade do atendimento ao turista e a eficiência das operações.

“O BPTur é uma unidade especializada e por si só já tem uma característica diferenciada. A unidade atua diretamente com o público de turistas e, para isso, é fundamental ter essa capacidade de falar em outros idiomas. O inglês é o idioma principal, mas nós temos outros idiomas secundários, como espanhol, italiano e francês".

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