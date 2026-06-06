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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Região

Grupo Samba-rock lança hino para a Copa do Mundo

Grupo, que nasceu em 2006, tem como objetivo aproximar o estilo musical do samba rock para a população do Alto Tietê

06 junho 2026 - 08h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
BANDA Lançou música para celebrar a CopaBANDA Lançou música para celebrar a Copa - (Foto: Divulgação)

O título “Oh meu Brasil” lançado pelo grupo SambaRock S/A em maio deste ano, tem como objetivo mesclar os dois amores do grupo em uma só união. A música conta com aproximadamente dois minutos e meio de duração. Seu acesso está disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=Qlri2pbq2RE.

Edson Sanbernar é o responsável por compor a música, porém o proprietário da banda de SambaRock, Nilton Rubens dos Santos que tirou a ideia do papel, juntamente com sua banda. 

O grupo, que nasceu em 2006, tem como objetivo aproximar o estilo musical do samba rock para a população do Alto Tietê.  A banda nunca realizou nenhuma música com a temática.

Com a aceitação do público e sua rápida popularidade, Nilton já prevê uma nova versão para a próxima Copa. “É emocionante ver esse projeto, foi muito bem aceito”, afirmou. Além de confirmar que pensa em trazer novidades para essa Copa do Mundo.

O proprietário da banda é amante do futebol, e comentou que uniu duas paixões em um projeto só. “Eu quis unir duas coisas que amo, o samba-rock e o futebol”, destacou. Ele também pontuou que é importante esse tipo de iniciativa, porém, os incentivos nem sempre são os melhores. “Estamos sozinhos. A cultura é complicada”, pontuou.

A música conta com a voz de Gilberto Hotway, vocal e violão por Adriano, contrabaixo por Eduardo Oliveira, coral por Edson Sanbernar, Charles e Igor, e Nilton Rubens responsável pela bateria, arranjos e produção.

 

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