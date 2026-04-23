Espaço Opereta recebe peça sobre retirantes nordestinos neste sábado (25)

O Espaço Cultural Opereta, em Poá-SP recebe neste sábado, dia 25, às 20 horas, o espetáculo “Véi Mané (ou de quando abri os olhos)”, da Cia. do Escândalo, de Mogi das Cruzes. O ingresso custa R$ 20, com meia-entrada para estudantes, idosos acima de 60 anos, associados e pessoas com deficiência.

Véi Mané conta a história de Mané Lucena, Paulo Zabumba e Vinicinho, três retirantes-brincantes, contadores de histórias e cantantes, que conduzem a plateia em uma viagem pelo Brasil, narrando a trajetória de uma improvável família retirante nordestina brasileira, que sai do estado do Ceará rumo a São Paulo na década de 1970. Ao contar essa história os brincantes explicitam toda a dor e o preconceito sofridos pelo povo do nordeste brasileiro, que, principalmente nas décadas de 60 e 70, deixaram suas terras rumo ao Sudeste do Brasil, em busca de melhores condições de vida, comida, trabalho e água. Assim, os personagens dessa família vão aparecendo, mostrando suas histórias e evidenciando as consequências desse processo de migração forçada dentro do Brasil.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente diretamente com o produtor do espetáculo, Manoel Mesquita pelo WhatsApp 99986-7304.

SERVIÇO

Véi Mané

Data: 25/04

Horário: 20h

Classificação: Livre

Valor: R$ 20 (com meia entrada para associados, estudantes, idosos 60+ e pessoas com deficiência)

Local:Espaço Cultural Opereta, Rua Dr. Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter, Poá SP

Informações: 11 4634-1175 (WhatsApp)