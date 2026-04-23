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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Cultura

Espaço Opereta recebe peça sobre retirantes nordestinos neste sábado (25)

"Véi Mané", da Cia. do Escândalo, de Mogi das Cruzes, é a atração deste final de semana em Poá-SP

22 abril 2026 - 16h45Por De Poá
Espaço Opereta recebe peça sobre retirantes nordestinos neste sábado (25)Espaço Opereta recebe peça sobre retirantes nordestinos neste sábado (25) - (Foto: Divulgação)

O Espaço Cultural Opereta, em Poá-SP recebe neste sábado, dia 25, às 20 horas, o espetáculo “Véi Mané (ou de quando abri os olhos)”, da Cia. do Escândalo, de Mogi das Cruzes. O ingresso custa R$ 20, com meia-entrada para estudantes, idosos acima de 60 anos, associados e pessoas com deficiência.

 

Véi Mané conta a história de Mané Lucena, Paulo Zabumba e Vinicinho, três retirantes-brincantes, contadores de histórias e cantantes, que conduzem a plateia em uma viagem pelo Brasil, narrando a trajetória de uma improvável família retirante nordestina brasileira, que sai do estado do Ceará rumo a São Paulo na década de 1970. Ao contar essa história os brincantes explicitam toda a dor e o preconceito sofridos pelo povo do nordeste brasileiro, que, principalmente nas décadas de 60 e 70, deixaram suas terras rumo ao Sudeste do Brasil, em busca de melhores condições de vida, comida, trabalho e água. Assim, os personagens dessa família vão aparecendo, mostrando suas histórias e evidenciando as consequências desse processo de migração forçada dentro do Brasil.

 

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente diretamente com o produtor do espetáculo, Manoel Mesquita pelo WhatsApp 99986-7304. 

 

SERVIÇO

Véi Mané

Data: 25/04

Horário: 20h

Classificação: Livre

Valor: R$ 20 (com meia entrada para associados, estudantes, idosos 60+ e pessoas com deficiência)

Local:Espaço Cultural Opereta, Rua Dr. Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter, Poá SP

Informações: 11 4634-1175 (WhatsApp)

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