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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Cultura

Novos pratos: conheça o risoto japonês com cogumelos e a salada de mifun no Akimatsuri

Além das apresentações típicas, danças, shows e atividades para toda a família, o festival traz uma experiência ainda mais completa para os visitantes com o lançamento de novos pratos exclusivos

16 abril 2026 - 10h30Por da Reportagem Local
O Risoto Japonês Especial combina cogumelos como shitake, shimeji e kikurage em uma receita aromática com temperos tradicionaisO Risoto Japonês Especial combina cogumelos como shitake, shimeji e kikurage em uma receita aromática com temperos tradicionais - (Foto: Divulgação)

O Akimatsuri continua neste fim de semana, dias 18 e 19, com uma programação repleta de atrações culturais e novidades gastronômicas que valorizam a produção agrícola da região. O festival acontece no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes (Avenida Japão, nº 5919, bairro Porteira Preta), aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21 horas.

Além das apresentações típicas, danças, shows e atividades para toda a família, o festival traz uma experiência ainda mais completa para os visitantes com o lançamento de novos pratos exclusivos, preparados especialmente para esta edição.

Entre os destaques está o Risoto Japonês Especial, que combina cogumelos como shitake, shimeji e kikurage em uma receita aromática com temperos tradicionais. Outra novidade é a Salada Japonesa com mifun, um prato leve e refrescante à base de macarrão de arroz, que equilibra sabor e textura.

Para os amantes de carne, o festival apresenta o Espeto com blend de Wagyu, preparado no ponto ideal e com sabor marcante. Já quem aprecia opções diferenciadas poderá conferir uma barraca exclusiva dedicada aos cogumelos, com receitas criativas como coxinha, bolinho, hambúrguer e espeto de shimeji com bacon. O Wagyu é uma carne japonesa, considera a mais nobre do mundo.

E para finalizar, o público poderá experimentar o sorvete japonês de matcha do Guti, uma sobremesa cremosa que traz o sabor tradicional do chá verde japonês em uma versão refrescante.

Com uma programação diversificada e opções gastronômicas que agradam todos os paladares, o Akimatsuri reforça sua posição como um dos principais eventos culturais da região, reunindo tradição, entretenimento e experiências únicas.

O Akimatsuri conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e também com o apoio de emendas parlamentares. O evento tem recebido, ao longo dos anos, o importante apoio do deputado estadual Marcos Damásio, que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer a realização do festival.

Nesta edição, o evento também contou com o apoio dos deputados estaduais Márcio Nakashima e Eduardo Nóbrega, além do deputado federal Rodrigo Gambale, que contribuíram para a valorização e continuidade deste importante evento cultural de Mogi das Cruzes.

Os ingressos e a programação completa podem ser conferidos no site oficial do evento: www.akimatsuri.com.br

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