Cercada por áreas verdes, Mogi vira palco de teatro infantil que reflete sobre preservação ambiental

Entre os dias 06 e 08 de abril, a cidade de Mogi das Cruzes (SP) recebe o projeto cultural “Os Guardiões da Floresta”, com cinco apresentações gratuitas que integram a circulação estadual viabilizada pelo Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio do Grupo Bimbo – maior panificadora do Brasil e do mundo. Atendendo a mais de mil alunos na cidade, o espetáculo é voltado ao público de 6 a 12 anos e utiliza o teatro com personagens do folclore brasileiro para abordar temas como preservação ambiental, reciclagem e mudança de hábitos de forma lúdica e acessível. A produção é da Walkmar Produções, com apoio da Dom Produções e Lumax Produções.

Mogi das Cruzes possui uma relação histórica com o meio ambiente e a produção agrícola, além de concentrar importantes remanescentes da Mata Atlântica. Dados da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente indicam que mais de 70% do território do município é composto por áreas de proteção ambiental, o que reforça a relevância de ações educativas voltadas à preservação.

Nesse cenário, iniciativas de educação ambiental voltadas à infância ganham ainda mais sentido, uma vez que a UNESCO reconhece que a formação de valores socioambientais deve começar nos primeiros anos de vida, enquanto o UNICEF destaca que crianças aprendem temas complexos com mais profundidade quando esses conteúdos são apresentados por meio de linguagens simbólicas, narrativas e artísticas.

É a partir dessa lógica que o espetáculo utiliza personagens como Saci, Curupira e Iara para aproximar o imaginário popular de questões ambientais contemporâneas. A proposta estimula o protagonismo infantil e contribui para a construção de uma relação mais consciente e afetiva com a natureza.

Para Ewerton Silvino, a cidade dialoga diretamente com o conceito do projeto. “Mogi tem uma relação muito próxima com a natureza. Levar esse espetáculo para as crianças é uma forma de fortalecer essa conexão e incentivar, desde cedo, atitudes mais conscientes em relação ao meio ambiente”, afirma.

Em Mogi das Cruzes, o projeto será realizado nas E.M. Prof.ª Doracy Baptista de Campos Pereira, Prof.ª Guiomar Pinheiro Franco e João Antônio Batalha. Como ação complementar, cada apresentação contará com a doação de 30 mudas de árvores nativas e hortaliças, reforçando o compromisso do projeto com práticas sustentáveis e engajamento comunitário.

Serviço

E.M. Prof.ª Doracy Baptista de Campos Pereira

Quando: Segunda-feira, 06 de abril de 2026, às 10h e 14h

E.M. Prof.ª Guiomar Pinheiro Franco

Quando: Terça-feira, 07 de abril de 2026, às 10h e 16h

E.M. João Antônio Batalha

Quando: Quarta-feira, 08 de abril de 2026, às 09h30

Informações sobre o projeto: Walkmar / (19) 99817-3708

Informações para a imprensa: Entre Aspas / (11) 94076-1719

Sobre a Walkmar

Por meio da atuação estratégica nas principais Leis de Incentivo à Cultura, como a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC ICMS), a Walkmar desenvolve, executa e viabiliza projetos que conectam empresas incentivadoras ao fortalecimento da cultura nacional. Já são mais de 30 mil pessoas beneficiadas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, que tiveram acesso gratuito a espetáculos, oficinas, exposições, literatura, música e outras manifestações artísticas.