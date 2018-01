Filmes 'O Touro Ferdinando' e 'O Estrangeiro' estreiam hoje no cinema

O Centerplex de Suzano estreia nesta quinta-feira (11) o filme "O Estrangeiro" ("The Foreigner"), em 2D interpretado pelo ator Jackie Chan e também a animação "O Touro Ferdinando". em 3D com classificação livre.

Com uma bilheteria estimada em US$ 185 milhões pelo mundo afora, "O Touro Ferdinando" é cercado de apostas em torno de seu potencial futuro na disputa pelo Oscar de Melhor Filme de Animação, que será realizada em março. Com direção do brasileiro Carlos Saldanha, que já dirigiu filmes como "A Era do Gelo 2 e 3” e "Rio” - tanto o primeiro quanto a sequência.

“O Touro Ferdinando”, produzido pela Blue Sky Studios e a 20th Century Fox Animation, é baseado no livro infantil "Ferdinando, o Touro de Munro Leaf".

Produção

O personagem Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com os outros. A medida que vai crescendo, ele se torna forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o melhor animal para touradas em Madri, Ferdinando é selecionado acidentalmente.

O elenco conta com as vozes dos dubladores John Cena com o personagem Ferdinando, Kate McKinnon com a personagem Lupe, Anthony Anderson, com Bones, entre outros. No Brasil, o personagem principal é dublado pelo ator Duda Ribeiro.

O Estrangeiro

No segundo filme que estreia em Suzano. A ação “O Estrangeiro” tem direção de Martin Campbell, e conta com o elenco de atores como Pierce Brosnan com o personagem Liam Hennessy, Orla Brady como Mary, Dermot Crowley, como McGrath, Ray Fearon, como Richard Brornley, Charlie Murphy, como Maggie, e Jackie Chan.

O personagem Quan (Jackie Chan) é dono de um típico restaurante chinês em Londres, capital da Inglaterra, e após um misterioso ataque de um grupo de terroristas irlandeses ao seu estabelecimento, ele tem a sua vida e de sua família devastada. Sem muito apoio da polícia local, ele vai buscar vingança com suas próprias mãos.

No longa, a missão principal de Chan é encontrar os terroristas responsáveis pelo atentado que provocou a morte de sua única filha e com isso, para descobrir a verdade, o personagem entra num jogo político de gato e rato com Hennessy, um responsável do governo com uma história sombria. Enquanto Quan avança no identificar dos assassinos, cada um deles terá que enfrentar o seu passado.