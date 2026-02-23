Quando a festa também é fé: exposição porpõe olhar o Carnaval como devoção

Segue em cartaz até o dia 27 de fevereiro, no Centro Cultural Francisco Carlos Moricone, em Suzano, a exposição Brasil Fantástico: carnaval, teatro e devoção na obra de Antônio Benedito Nicodemo. Com entrada gratuita, a mostra reúne trabalhos recentes do artista visual, dramaturgo, escritor e pesquisador, em uma investigação que atravessa as relações entre festa, religiosidade popular e encenação como dimensões estruturantes da experiência cultural brasileira.

Nascido e criado na Vila Amélia, em Poá (SP), Nicodemo desenvolve sua produção a partir de experiências ligadas à memória coletiva, à oralidade e às práticas de devoção presentes no cotidiano. Atuante na cena artística desde 2003, o artista tem construído uma trajetória marcada por pesquisas sobre o realismo fantástico e suas incidências na cultura brasileira, tomando como pontos de partida o carnaval, os rituais religiosos, as festas populares.

Parte significativa dessa elaboração nasce de deslocamentos e imersões em diferentes territórios do país. Ao longo dos últimos anos, Nicodemo realizou viagens de pesquisa para cidades como Ouro Preto (MG), Salvador (BA), Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ), onde acompanhou manifestações como a Semana Santa, a Festa de Yemanjá e o Círio de Nazaré. Esses contextos formam diretamente a constituição de seu repertório simbólico, que se organiza a partir de elementos observados em procissões, terreiros, cortejos, alegorias e arquiteturas devocionais.

Em Brasil Fantástico, esse acúmulo de experiências se materializa em obras que partem de objetos do cotidiano, têxteis e imagens, posteriormente submetidos a processos de intervenção, sobreposição e recomposição simbólica. O conjunto apresentado investiga as formas pelas quais crença, imaginação e teatralidade operam na vida social brasileira, tensionando as fronteiras entre o sagrado e o profano, o cotidiano e o alegórico.

Na pesquisa do artista, o carnaval é compreendido também como manifestação de devoção; uma prática coletiva de fé, proteção e pertencimento. Mais do que celebração, aparece como ritual público onde promessas, pactos e memórias são encenados por meio do corpo, da fantasia e da alegoria. Nesse sentido, a festa se aproxima de outras formas de culto e elaboração simbólica, tornando-se espaço de expressão espiritual, crítica social e produção de comunidade.

A exposição se articula como um ambiente onde memória, fabulação e crítica cultural se entrelaçam. Personagens híbridos emergem como dispositivos visuais que abordam o carnaval não apenas como manifestação festiva, mas como linguagem estética e ferramenta de leitura do mundo.



“O que se vê não separa arte e vida. Teatro, carnaval e devoção são forças que atravessam o mesmo corpo. São tradições populares de sobrevivência, invenção e existência.” Afirma o artista.

Ao mobilizar referências ligadas à fé, ao excesso e à performance, Nicodemo constrói um universo visual em que o fantástico não aparece como fuga da realidade, mas como modo de interpretação do presente. A festa, nesse contexto, surge como prática de elaboração coletiva e produção de memória, evidenciando formas de permanência e reinvenção diante das contradições sociais e históricas do país.

SERVIÇO

Exposição: Brasil Fantástico: carnaval, teatro e devoção na obra de Antônio Benedito Nicodemo

Local: Centro Cultural Francisco Carlos Moricone

Endereço: Rua Benjamin Constant, 682 – Centro, Suzano – SP

Período de visitação: até 27 de fevereiro de 2026

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Entrada: gratuita